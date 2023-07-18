Застала Радянський Союз: під Львовом померла найстаріша гуска України

Блогер і мандрівник Орест Зуб розповів про життя найстарішої гуски України на прізвисько Ґаґа. Чоловік зазначив що вона була навіть старшою за нього самого.

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У селі неподалік Львова померла гуска на прізвисько Ґаґа, яка вважалася найстарішою серед гусей в Україні. Ця домашня тварина прожила цілих 39 років. Про це повідомив блогер Орест Зуб на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік, який багато подорожує, зазначив, що Ґаґа була навіть старшою за нього самого.

"Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстарішою гускою України та померла на 39 році життя. Ґаґа вилупилася з яєчка в далекому 1984 році. Вона старша за мене і пережила всіх мешканців нашого невеличкого родинного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала родина мого дідуся", — повідомив Зуб.

Згідно з його словами, з відходом Ґаґи йде ціла ера. Останніми роками гуска втратила зір, однак, попри це, вона щодня повільно обходила подвір'я перед ґанком і пощипувала травичку. Зуб стверджує, що ніхто крім неї більше не ходив по цій травичці.

"Для нашої родини вона була справжнім символом. Ми навідувалися до неї майже щотижня. Щира подяка сусідам, які стежили за нею. Прийшов її час піти в пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґа", — написав блогер.

Останніми роками гуска втратила зір, однак, незважаючи на це, вона щодня повільно обходила подвір'я перед ґанком і пощипувала травичку Фото: Facebook

У коментарях під новиною люди дивувалися віку Ґаґи, розповідали про своїх найстаріших домашніх тварин і просто ділилися своїм співчуттям.

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