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Є одне "але": математики розкрили секрет гарантованої перемоги в лотереї (фото)

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Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Девід Кушинг і Девід Стюарт вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати.

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У Великій Британії експерти в галузі математики Девід Кушинг і Девід Стюарт виявили надійний спосіб, що дає змогу завжди вигравати в Національній лотереї, але в цьому є своя заковика. Про це пише The Sun.

Згідно з результатами дослідження, купівля 27 квитків з вибором певних чисел гарантує виграш. Девід Кушинг і Девід Стюарт з Манчестерського університету вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати. У цій лотереї гравці вибирають шість різних чисел від 1 до 59. Потім витягуються шість куль, які показують виграшні номери. Призи отримують гравці, у яких збіглися хоча б два з шести номерів, що випали.

На думку Кушинга і Стюарта, купівля 27 квитків з використанням їхньої послідовності чисел означає, що на одному з квитків гарантовано опиняться щонайменше два виграшні номери. Однак вони не гарантують виграш джекпоту щоразу — тільки те, що ви виграєте приз.

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Числа, які, на думку математиків, слід обирати, щоб завжди вигравати
Фото: The Sun

Збіг усіх шести номерів дає змогу виграти джекпот Національної лотереї, який зростає з кожним тиражем, і часто становить мільйони фунтів стерлінгів. Якщо випаде п'ять номерів плюс бонусна куля, то виграш складе 1 000 000 фунтів стерлінгів, а якщо випаде п'ять номерів, то 1 750 фунтів стерлінгів. Чотири правильно обраних номери приносять приз у розмірі 140 фунтів стерлінгів, а три — 30 фунтів стерлінгів.

Два правильних номери приносять гравцям безкоштовну лотерею lucky dip — ще одну участь у лотереї з випадково обраними номерами. Квитки коштують 2 фунти стерлінгів кожен, і, використовуючи теорію математиків, гравці можуть виграти лише один безплатний щасливий білет. Якщо ж у цьому випадку виграш не випаде, то гравці витратять 54 фунти стерлінгів і не отримають жодних грошей назад.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.