"Почала розкидатися грошима": ексспівачка виграла 2,4 фунта замість 54 мільйонів (відео)

Зірка співочого конкурсу "Walk The Line" Елла Ротвелл поділилася з шанувальниками новиною про те, як вона думала, що їй дісталися мільйони.

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Елла Ротвелл з Великої Британії була впевнена, що вона виграла в лотерею неймовірний джекпот у 54 млн фунтів стерлінгів, але "все зруйнувалося за лічені секунди". Про це пише The Sun.

Жінка з Брістоля поділилася в TikTok відеороликом, у якому вона відчуває спочатку радість, а потім розчарування після думки про великий виграш.

Колишня співачка, яка стала фітнес-тренером, розповіла про своє хвилювання після того, як відкрила електронний лист від лотереї з повідомленням про виграш. Вона жартома сказала своїм майже 25 000 підписникам, що майже одразу ж почала подумки розкидатися грошима. Подумавши, що їй дісталися мільйони, вона недовго раділа, коли нарешті відкрила лист і прочитала його.

Читаючи рядок за рядком, дівчина незабаром зрозуміла, що виграла всього 2,40 фунта стерлінгів — і навіть не помітила, як ці гроші надійшли на її банківський рахунок.

"Я прокинулася від того, що мені прийшов лист від лотереї, в якому йшлося: "Ви виграли". Щоб сказати вам, як я витратила 54 млн фунтів стерлінгів ще до того, як відкрила додаток. Але я побачила, що виграла 2,40 фунта стерлінгів, які щойно були зараховані на мій рахунок. Тож я могла просто витратити їх на нові лотерейні білети. Скажіть мені, чому бути дорослим — це такі емоційні американські гірки щодня?" — сказала вона.

@ellarothwell Tell me WHY being an adult is such an emotional rollercoaster every. Damn. Day ♬ original sound - Officialrothwell

Видання зазначає, що це сталося після того, як одна жінка нещодавно подумала, що на її білетах були вказані виграшні номери, і вирішила, що їй вдалося виграти 76 млн фунтів стерлінгів. Айшварія виклала в TikTok несамовитий момент, після чого швидко зрозуміла, що "виграшні номери" насправді були просто номером денного розіграшу.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.