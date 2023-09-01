Витратила 130 тисяч фунтів: модель шкодує про операцію з подовження ніг (фото)

Терезія Фішер зізналася, що до рішення подовжити ноги за допомогою металевих стрижнів її підштовхнув колишній чоловік, який був незадоволений зростом обраниці.

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Німецька модель Терезія Фішер шкодує про важку і дорогу операцію з подовження ніг за допомогою металевих стрижнів. Про це пише Mirror 31 серпня.

Терезія заплатила 130 000 фунтів, щоб стати вищою на 14 сантиметрів. Вона зізналася, що на цей крок її штовхнули критичні висловлювання про її зовнішність з боку колишнього чоловіка. Чоловік говорив, що йому подобаються "великі дами", вселяючи дівчині думки про операцію.

"Я ніколи раніше з цим не стикалася, тому що завжди була задоволена своїм тілом. Мені соромно, тому що я погодилася на операцію, якої не слід було робити", — розповіла модель.

Дівчина зазначила, що процес подовження ніг передбачає перелом кісток, установку металевих стрижнів і подальше витягування кінцівок сантиметр за сантиметром.

Терезія Фішер шкодує про подовження ніг Фото: колаж Фокус

Терезія Фішер подовжила ноги на 14 сантиметрів

За словами Терезії, її задовольнив результат операції, проте вона зіткнулася з негативом у мережі.

"Тепер я почуваюся щасливою і задоволеною своїми ногами, але в Інтернеті на мене валиться хвиля ненависті. Це завдає мені сильного болю. За допомогою процедури подовження ніг я знайшла себе і нарешті подолала свою стару травму від знущань", — пояснила дівчина.

Нагадаємо, Терезія Фішер, яка знімалася в німецькому шоу "Великий брат знаменитостей", перенесла дві операції з подовження ніг. ЗМІ писали, що вона розраховує отримувати великі гонорари завдяки виконаним процедурам.

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