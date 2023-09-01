Чоловік прожив у печері 12 років: його "виселили" через гори сміття (фото)

Як пишуть у місцевій газеті, чоловікові сказали покинути "житло" через те, що він завдає шкоди природі та порушує правила кемпінгу.

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Чоловіка виселили із засміченої сміттям печери, в якій, за його словами, він прожив 12 років. Про це пише іспанська газета Diario de Ibiza.

Це тимчасове житло на острові Форментера в Кап-де-Барбарія (Балеарські острови — Іспанія) було переповнене сміттям, і місцева рада наказала чоловікові покинути його. На фотографіях видно два ліжка і відро, підвішене до стелі печери, яке, за чутками, використовувалося як душ. На іншій фотографії видно пластикові пляшки, розкидані по піщаній підлозі печери.

Мучжина жив у печері 12 років Фото: Diario de Ibiza Бездомний залишив після себе гори сміття Фото: Diario de Ibiza

Місцева поліція і представник регіонального міністерства у справах територій вирушили в печеру після того, як дізналися, що в ній живе людина з минулого року. За даними газети, печера була "повністю обладнана для проживання": там були меблі, інші речі та сміття.

Чоловік розповів владі, що печера була його домівкою протягом останніх 12 років, і за цей час він облаштував деякі зручності. Однак Департамент із природокористування оголосив чоловікові, що він порушує правила кемпінгу.

Рада острова не пояснила, чому людина проживала в скельній печері. Однак чиновники попередили, що зупинятися в таких місцях заборонено через небезпеку для природи.

Мучжина жив у печері 12 років Фото: Diario de Ibiza

Форментера — найменший з іспанських Балеарських островів у Середземному морі площею близько 32 кв. миль.

Щоб дістатися до Форментери, можна скористатися поромом з більш відомого острова Ібіца, і вона користується популярністю серед туристів, які приїжджають сюди на одноденні літні поїздки.

Нагадаємо, в Іспанії спортсменка Беатріс Фламіні провела 500 днів у печері під Гранадою, що розташована на глибині 70 метрів, без будь-якого контакту із зовнішнім світом.

Також повідомлялося, що житель Китаю, який пограбував заправку на 23 долари, 14 років ховався в гірській печері, щоб співробітники поліції не могли його знайти.