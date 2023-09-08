Армія із сотень мільйонів мурах захопила пляжі Франції (відео)

Мільйони крихітних комах окупували морські узбережжя в Монпельє і на Корсиці, річкові дюни в Бордо, Ліоні, Страсбурзі. Вони також були помічені в Нідерландах, Італії та Швейцарії.

Related video

Величезні полчища мурашок, на думку експертів, перетнули Середземне море разом із людьми та оселилися в Європі, руйнуючи місцеву екосистему. Про це повідомляє Newsweek.

Так, величезна колонія мурах колонізувала дюни пляжу в місті Маугіо-Карнон департаменту Еро. На думку вчених, загалом у цьому гнізді завдовжки близько 800 метрів мешкає щонайменше кілька сотень мільйонів комах.

"Число звичайних мурах варіюється від кількох сотень до десятків тисяч. Тут ми спостерігаємо набагато вищі цифри. Ці мурахи мають таку величезну масу, таку перенаселеність, що вони витісняють всі інші види мурах, з якими вони можуть конкурувати. Вони можуть впливати на інші види комах, на яких вони прагнуть напасти, щоб з'їсти. Ефект доміно може також вплинути на деякі рослини", — розповів Люк Гомель, фахівець з мурах з Університету Поля Валері.

Що відомо про комах-окупантів

Мурахи Tapinoma magnum є інвазивним видом у Франції, витісняючи і знищуючи місцеві види мурашок, оскільки вони швидко розмножуються і поширюються по континенту. Ці мурахи, що мешкають у басейні Середземного моря і в Північній Африці, маленькі, чорні, не кусаються, розміром менше 0,1 дюйма і пахнуть згірклим маслом.

"Tapinoma magnum була ідентифікована тільки 2017 року", — зазначив Жан-Ів Бішатон, відповідальний за регіон PACA-Корсика Французької обсерваторії біорізноманіття (OFB).

Вважається, що зміна клімату може вплинути на швидке поширення цього виду, оскільки вони більш пристосовані до виживання далі на північ, ніж будь-коли раніше. Мурахи є агресивними експансіоністами і через свою величезну чисельність можуть знищити довколишні колонії мурах.

Вчені стверджують, що мурахи не отруйні для людини і практично непомітні в сонячний день. Тим паче, що колонія, наприклад, яка розташувалася в Маугіо-Карнон, знаходиться під землею. Єдине, що їх приваблює — це цукор.

Найнебезпечніші мурахи світу

Нагадаємо, Фокус писав про отруйних гусениць, які з'явилися в США. Якщо їхні волоски, що роблять гусениць пухнастими і схожими на дикобразів, потрапляють на шкіру людини, то викликають подразнення.

Раніше Фокус писав, що в китайській провінції випав незвичайний дощ із черв'яків. Люди сприйняли це як апокаліпсис.

Також повідомлялося, що на пляжах Австралії помітили отруйні "камені", здатні вбити, якщо до них доторкнутися.