Покусала агентів Секретної служби: з Білого дому вивезли вже другого собаку Байдена

За словами прессекретарки першої леді Елізабет Александер, зафіксовано 11 випадків "агресивної поведінки собаки", тому президентська сім'я вирішила відправити його в інший будинок. Раніше одного з собак Байдена, на прізвисько Майор, також відправили геть через інцидент, пов'язаний з укусом співробітника.

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Собака президента США Джо Байдена Командор більше не живе в Білому домі після того, як вкусив співробітника Секретної служби. Це був 11-й інцидент за участю вівчарки, яка, за словами прессекретарки першої леді Джилл Байден Елізабет Александер, є "агресивною". Про це пише The New York Times.

Командора, дворічну німецьку вівчарку, відправили в інший дім, де він буде проходити подальше дресування та оцінку. Президентська сім'я сподівається, що собака зможе повернутися в Білий дім, але тільки після того, як її поведінку буде визнано безпечною.

Інцидент з укусом стався наприкінці минулого тижня, коли Командор напав на співробітника Секретної служби, який намагався наблизитися до собаки. Це був не перший випадок, коли Командор прояв агресію щодо співробітників Білого дому.

Так, у липні 2023 року собака вкусив іншого співробітника Секретної служби, а минулого місяця він гавкав на співробітника так агресивно, що той був змушений використовувати стілець як щит.

Прессекретарка першої леді Джилл Байден Елізабет Александер заявила, що президент і його дружина "глибоко піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто охороняє їх щодня".

"Вони, як і раніше, вдячні за терпіння і підтримку Секретній службі США і всім зацікавленим особам, які продовжують працювати над розв'язання проблеми", — сказала вона.

Внутрішнє електронне листування, отримане групою консервативних активістів, зафіксувало 10 випадків "агресивної поведінки" Командора.

Собака Джо Байдена Командор поруч зі співробітниками Секретної служби Фото: FOXnews

В одному з випадків собака гавкав на співробітника Секретної служби, який намагався наблизитися до нього, а в іншому випадку він вкусив співробітника, який намагався забрати в нього іграшку.

Агенти Секретної служби не несуть відповідальності за домашніх тварин президента, але вони часто опиняються поруч із ними, коли патрулюють територію Білого дому або виконують свої обов'язки з охорони президента і його сім'ї.

У липні, після чергового епізоду за участю Командора, начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі заявив, що іноді агентам неминуче доводиться перебувати в безпосередній близькості від домашніх тварин.

"Хоча спеціальні агенти та офіцери не піклуються про домашніх тварин першої сім'ї і не поводяться з ними, ми постійно працюємо з усіма відповідними організаціями, щоб звести до мінімуму негативний вплив у середовищі, де є домашні тварини", — сказав він.

Раніше одного з собак Байдена, на ім'я Майор, також відправили геть від Білого дому через інцидент, пов'язаний з укусом співробітника.

Точне місце розташування і майбутні плани для Командора не були розкриті.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що собака Джо Байдена вкусив агента Секретної служби. Тоді повідомлялося, що все обійшлося без серйозних наслідків.

Раніше також повідомлялося про щонайменше 7 інцидентів, у яких Командор покусав сімох співробітників Білого дому.