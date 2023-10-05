Подружжя втратило мільйони, продавши знайдену в гаражі маску за "копійки" (фото)

Подружжя звинуватило місцевого антиквара в тому, що він обдурив їх, не заплативши справедливу ціну за рідкісний предмет.

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Літня пара з Франції продала "нікчемну" африканську маску за 157 доларів. Тепер вони судяться з покупцем, який продав її на аукціоні за 4,4 млн доларів. Про це пише Le Monde.

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Подружжя звинуватило антиквара в тому, що він обдурив їх, позбавивши семизначної суми, після того, як той дізнався, що продана ним африканська маска коштувала на аукціоні 4,4 млн доларів. Неназвана літня пара подала позов проти торговця, вимагаючи від апеляційного суду в Німі визначити розмір належної їм компенсації.

Маска була виявлена під час прибирання будинку, коли подружжя готувалося до розпродажу гаража. Однак її відклали для місцевого антиквара, який погодився купити її за 157 доларів США у вересні 2021 року. Через кілька місяців вони прочитали в газеті, що маску продали за мільйони на аукціоні в Монпельє. Згідно з оголошенням, це була традиційна габонська маска фанг, яку використовували у весільних, похоронних та інших ритуалах.

Аукціоніст Жан-Крістоф Джузеппі позує поруч із маскою Фото: колаж Фокус

Судовий процес все ще триває, але подружня пара зуміла здобути невелику перемогу. 28 червня апеляційний суд ухвалив рішення, що їхні претензії "в принципі обґрунтовані", і постановив заморозити виторг від продажу на аукціоні до закінчення розгляду справи. Їхні аргументи ґрунтуються на тому, що торговець приховав свої підозри щодо справжньої вартості предмета. Замість того щоб виставити маску у своєму магазині, він звернувся до трьох аукціонних будинків у Франції з проханням оцінити її грошову вартість. За результатами аналізу її було датовано XIX століттям.

Аукціонний дім виставив маску на продаж з оцінкою від 300 000 до 400 000 доларів. У березні 2022 року вона була продана більш ніж утричі дорожче.

Зіткнувшись із можливим судовим розглядом, антиквар спочатку запропонував подружжю компенсацію в розмірі близько 315 тисяч доларів, однак судові документи, вивчені Artnet News, свідчать про те, що цю пропозицію було відхилено через незгоду дітей подружжя.

Раніше Фокус повідомляв, що в США куплену за 4 долари картину продали за $ 191 тисячу. Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $ 2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.