Незвичайний конкурс: відеозапис із прибульцем може принести людям 1 млн доларів (фото)

Відеодзвінки та камери домашнього відеоспостереження набули величезної популярності в останнє десятиліття. Тепер користувачі компанії Ring мають можливість виграти 1 млн доларів.

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Компанія Ring, що спеціалізується на відеодомофонах і належить Amazon, оголосила про проведення незвичайного конкурсу на території США. Про це пише Newsweek.

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Гуляв біля річки: люди помітили "майже прозорого інопланетянина" (фото)

Відеодзвінки та камери домашнього відеоспостереження набули величезної популярності в останнє десятиліття, допомагаючи людям захищати свої домівки й фіксувати несподівані, а іноді й кумедні моменти життя.

У конкурсі "Пошук інопланетян за мільйон доларів" можуть брати участь люди у віці 18 років і старше, які проживають у 50 штатах США і які зуміють за допомогою свого пристрою Ring зафіксувати на відео реальну інопланетну форму життя без змін. Той, кому вдасться зафіксувати реальні свідчення існування позаземного життя, може отримати шанс виграти 1 000 000 доларів.

Конкурс Ring проводиться після викриттів, пов'язаних із роботою уряду США Фото: Ring

Конкурс Ring проводиться після викриттів, пов'язаних із роботою уряду США з непізнаними повітряними явищами, відомими як НЛО. Девід Груш, ветеран ВПС США і колишній співробітник Національного розвідувального управління, під час давання свідчень у Комітеті з нагляду Палати представників під присягою зробив сенсаційну заяву. Він розповів, що в Америці протягом десятиліть діє надсекретна програма з вивчення НЛО, і стверджує, що "Ватикан був залучений" до першої в історії аварії інопланетного корабля.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер таємниче зник після того, як знайшов приховану печеру поруч із Зоною 51. Ютубер Кенні Віч, який стверджував, що знайшов загадкове місце поруч із зоною 51. Чоловік встиг тричі вирушити до нього, перш ніж зник у листопаді 2014 року. Підписники просили його не повертатися і не входити в печеру.

Також стало відомо, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.