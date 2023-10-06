Несподіваний джампінг: у медцентрі ветеранів США стався збій у системі через стрибки кота

У багатьох пабліках пишуть про ноутбуки-підробки, клавіатури-приманки та інші способи убезпечити клавіатуру від котячих стрибків.

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Урядовий департамент у справах ветеранів США підтвердив чотиригодинний збій системи у відомчому медичному центрі. Це сталося у вересні у Канзас-Сіті, штат Міссурі, пише Dexerto.com.

Під час однієї з буденних нарад з ІТ-директоратом з’ясувалося, що причиною подібної надзвичайної ситуації став кіт, який просто стрибнув на клавіатуру, поки технік переглядав конфігурацію кластера серверів.

"Ось чому я маю собаку", — зауважив Курт ДельБене, помічник секретаря з питань інформації і технологій та ІТ-директор департаменту.

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Щось пов'язане з теплими спогадами з дитинства: вчені розповіли, чому кішки мнуть лапами

Однак Міністерство у справах ветеранів, не згадуючи кота, причетного до інциденту, запевнило, що питання розв’язане.

"13 вересня 2023 року в Канзас-Сіті VAMC виникла проблема з передачею зображень у Vista через ненавмисне видалення профілів сервера. Проблему було швидко виявлено, і систему відновили протягом чотирьох годин. Подальших проблем чи прямих впливів на ветеранів цей інцидент не мав", — зауважив представник департаменту у справах ветеранів Терренс Хейс.

Насправді це не нечувана проблема. Журналісти стверджують, що мережа заповнена історіями про котячий "вандалізм", а на онлайн-форумах діляться досвідом, як боротися з домашньою твариною, яка гуляє сама по собі.

Коти та клавіатури стали популярним жартом в інтернеті, пише видання. Крім мема Keyboard Cat, існує кілька способів, які допомагають позбавити котячих компаньйонів напрочуд теплих і зручних клавіатур. До них належать ноутбуки-підробки або клавіатури-приманки, які регулярно можна побачити в дописах на розважальній платформі Reddit, коли користувачі намагаються змусити свого пухнастого компаньйона дозволити їм знову вільно друкувати.

Нагадаємо, Фокус писав, як перша кішка з Парижу потрапила в космос.

До речі, Фокус зазначав, що згідно з дослідженнями, життя домашнього собаки можна легко зробити щасливішим і для цього потрібно докласти лише трохи зусиль.

Також Фокус повідомляв, що вчені розповіли, яка тварина на Землі живе найменше. Деякі люди вважають, що в людини занадто коротке життя, але воно жодним чином не зрівняне з тривалістю життя цих тварин.