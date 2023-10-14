"Хочу зустрічатися тільки з багатим": блогерка розлютила соцмережі своїм зізнанням

Вибір партнера — це важлива річ, й ми зазвичай маємо цілий перелік, якому кандидат має відповідати. Проте нещодавно блогерка розлютила мережу, розповівши про свої вимоги на першому побаченні.

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Коли справа доходить до вибору потенційного партнера, у кожного з нас є свої вподобання: доброта, працьовитість, щедрість або гарне почуття гумору. Але нещодавно ведуча подкасту sofiafpodcast Софія Франклін викликала критику в TikTok, пише Mirror.

Вона відкрито зізналася, що під час першого побачення просить показати їй інформацію про банківський рахунок хлопця, щоб переконатися, що він відповідає її фінансовим очікуванням. У своєму відео вона поставила питання: "Я думаю, що я просто ефективна?". Однак не всі погодилися з її підходом й багато хто розкритикував такий спосіб вибору партнера.

У подкасті Софія сказала: "Я не жартую, я запитувала в останніх трьох хлопців, з якими зустрічалася, інформацію про їхні банківські рахунки на першому побаченні". А коли її запитали, чому, вона відповіла: "Тому, що я хочу зустрічатися лише з багатим хлопцем, у якого є гроші". Вона наголосила, що вважає, що має право визначати, чи є вони фінансово сумісними, враховуючи її власний успіх і кар'єру.

Реакція на зізнання Софії була неоднозначною, і багато глядачів її розкритикували, зокрема були питання на кшталт "Тож якщо ви не заробляєте стільки ж, скільки він, чи має він право піти, тому що ви нижчі за нього?".

У коментарях багато людей були не дуже вражені, один із них розлютився: "Обладнання для подкастів повинно бути менш доступним". Інший сказав: "Навіть якби я мав 100 мільйонів, якби хтось запитав мене, я б пішов за п’ять секунд". "Здається, це веселе побачення", — саркастично сказав один чоловік.

Критика поширилася і на соціальні мережі, де Софію жартівливо назвали "генеральним директором Deluluville", висміюючи її матеріалістичні погляди. "Вона сказала це з такою впевненістю, ніби думала, що всі погодяться", — зазначили в коментарях.

Хоча фінансове становище партнера важливе й відіграє вагому роль, проте дізнаватися таку інформацію на першому питанні видається недоречним. Врешті-решт, можна запитати про це не так прямо.

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