Зіпсувала побачення: чоловік відмовився від стосунків із дівчиною через "невдячну" поведінку

Дівчина не захотіла піти на зустріч із чоловіком у просте кафе, а зажадала оплатити дорогий ресторан. Її супутник не оцінив її поведінку і перервав побачення.

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Жінка набула популярності після відео в TikTok, де вона показала перше побачення з чоловіком. Про це повідомило видання Yahoo.

Вони вирушали в кафе. Після приїзду її супутник попрямував до пасажирського місця, щоб допомогти їй вийти з машини, але дівчина відмовилася. При цьому вона продовжила знімати відео.

Вражений тим, що вона знімає відео в соціальних мережах, чоловік запитав, чи хоче вона поговорити про це. Як виявилося, дівчина була незадоволена вибором місця для побачення.

"Отже, ви очікуєте, що чоловік зробить усе можливе на першому побаченні, правильно?", — запитує він.

Жінка пояснює, що коли чоловік "залицяється" до "вродливої жінки", він має "плекати її" і "добре ставитися до неї".

Чоловік сказав, що він також пішов на побачення, очікуючи, що до нього ставитимуться шанобливо.

Він також сказав, що планував відвезти її в кращий ресторан, але через те, що вона запізнилася, він не зміг зберегти бронь. Потім він показав їй скасоване бронювання.

Почувши це, дівчина впала в ступор і попросила його спробувати відновити бронь або вирушити в подібний за якістю заклад.

Але на той момент її супутник уже розчарувався в дівчині і не захотів шукати спосіб задовольнити її бажання. Він відвіз її додому і наостанок заявив, що вона зіпсувала побачення і назвав її "невдячною".

Після того, як жінка виклала це відео в TikTok, думки користувачів розділилися.

Багато хто в соціальних мережах поставив під сумнів ставлення жінки до першого побачення.

"Вона не настільки хороша, щоб поводитися так", — написала одна людина.

Інша людина сказала: "Він їй зовсім не подобався. Думаю, вона просто була голодна і хотіла відчути свою перевагу. Навіщо витрачати час навіть на те, щоб піти з ним".

Фокус раніше писав про те, що чоловік не приймає природні потреби своєї дівчини, про що та розповіла на форумі. За її словами, бойфренд ображається на те, що вона "псує повітря", коли вони обидва перебувають удома, і змушує її "бути леді".

Фокус також розповідав про те, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного десятихвилинного поцілунку з коханою.