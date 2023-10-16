Кинули на побаченні: чоловік утік з вечері після того, як дівчина замовила 48 устриць (фото)

Молодий чоловік пояснив свій вчинок тим, що він запросив дівчину лише на кілька келихів вина, а вона зробила дуже велике замовлення.

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Жінці довелося заплатити рахунок у 150 доларів на побаченні після того, як її партнер втік і не оплатив 48 устриць. Про це повідомляє видання Dailystar.

Дівчина дуже хотіла піти на побачення з чоловіком, який запропонував їй випити вина. Разом вони відвідали устричний будинок Фонтейн в Атланті, США, де вона пригостилася чотирма дюжинами устриць за ціною 15 доларів за порцію.

Але на цьому справа не закінчилася: дівчина також замовила крабові котлетки, картоплю, а також мартіні з лимонною краплею.

Вона зізналася, що її неназваний партнер виглядав трохи шокованим після такого великого замовлення.

Її супутника не вразили її дії, тому, коли офіціант приніс рахунок на суму 184 долари, він вважав за краще піти в туалет і більше не повертатися.

Дівчина була розлючена і відправила йому гнівні повідомлення, в якому йшлося про те, що "не оплатити рахунок — це безумство".

Чоловік відповів їй: "Я запропонував вам випити, а ви замовили всю цю їжу".

Повідомлення від чоловіка

Фокус раніше писав про те, що чоловік не приймає природні потреби своєї дівчини, про що та розповіла на форумі. За її словами, бойфренд ображається на те, що вона "псує повітря", коли вони обидва перебувають удома, і змушує її "бути леді".

Фокус також розповідав про те, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного десятихвилинного поцілунку з коханою.