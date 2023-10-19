Співробітники притулку знайшли бродячого кота з двома носами — єдиного у своєму роді (фото)

Раніше вважалося, що в чотирирічної Ненні Макфі просто один великий ніс. Унікальну особливість помітили під час огляду у ветеринара.

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У британській благодійній організації, співробітники якої піклуються про безпритульних тварин, бездомного кота з двома носами назвали "єдиним у своєму роді". Про це повідомляє The Independent.

Дворняжка з роздвоєною мордочкою отримала кличку Ненні Макфі на честь однойменного персонажа фільму з носом характерної форми.

Кіт із роздвоєним носом Фото: Independent

Співробітники Воррингтонського центру усиновлення Cats Protection сказали, що два носи кішки — "справжня рідкість".

Старший ветеринарний лікар притулку Фіона Брокбанк сказала, що вперше в їхній практиці трапилася кішка з двома носами.

"Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем", — зазначила фахівець.

Кіт із подвійним носом

За її словами, інші вроджені вади розвитку в котячих, як-от заяча губа і вовча паща, можуть бути або успадковані, або виникнути внаслідок внутрішньоутробного розвитку.

"Як і всі наші кішки, Ненні Макфі перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання з приводу спадкових проблем відпадуть — кошенят у неї не буде", — зазначила ветеринар.

Раніше вважалося, що у чотирирічної дворняжки Ненні Макфі просто один великий ніс, однак під час огляду у ветеринара виявили унікальну особливість.

Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррингтона, щоб підшукати їй нову домівку, бо попередні власники більше не могли про неї піклуватися через погане самопочуття та фінансові обставини.

Співробітники притулку шукають господарів для вихованців

Нагадаємо, що у Великій Британії кішка встановила світовий рекорд за гучністю муркотіння.

Також повідомлялося, що рентгенівський знімок показав, що таємно їла домашня кішка, яка постійно хворіла.