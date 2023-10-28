Помітили з човна "Добрий самаритянин": американець вижив після кількох днів в океані (фото)

Рятувальний пліт, що дрейфував із моряком, виявили приблизно за 110 км від порту відправлення у штаті Вашингтон. Його побачили люди на яхті під назвою Good Samaritan, які зв'язалися з канадською береговою охороною.

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Одного з моряків, чий човен кілька днів тому зник біля узбережжя Вашингтона, минулого четверга, 26 жовтня, виявили на плоту приблизно за 110 км від берега. Про це повідомляє The New York Post із посиланням на повідомлення берегової охорони США. Другого чоловіка, як і раніше, вважають зниклим безвісти.

У береговій охороні повідомили, що 12 жовтня 13-метровий човен під назвою Evening вийшов із порту міста Вестпорт у Вашингтоні. На борту перебувало двоє людей, човен мав повернутися назад 15 жовтня.

Човен

Берегова охорона була повідомлена про зникле судно і почала масштабну пошукову операцію на площі 22 тис. кв. км від узбережжя. Пошуки тривали вісім годин, але в середу їх призупинили, повідомили в службі.

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У четвер же ввечері люди на іншому човні виявили рятувальний пліт приблизно за 110 км від мису Флеттері (Вашингтон).

На ньому був один зі зниклих моряків. Плавзасіб під назвою Good Samaritan зв'язався з канадською береговою охороною, яка вертольотом перевезла чоловіка до провінції Британська Колумбія, де йому нададуть допомогу. Повідомляється, що чоловік перебуває у стабільному стані.

Нагадаємо, що 27 жовтня пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомила, що ухильники за $6000 на човнах і з "провідником" утекли в Молдову.

Також повідомлялося, що на початку вересня з'явилася інформація про те, що в Тихому океані акули напали на катамаран із росіянами.