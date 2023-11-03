"Спантеличить багатьох": яка математична задача з фруктами зажене людину в глухий кут

Розв'язування математичних головоломок може натренувати когнітивні здібності і зберегти інтелект у глибокій старості, вказується в ЗМІ. Для початку можна спробувати подумати над задачею з яблуками, бананами та кокосами.

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Задача, у якій замість чисел використали фрукти, може стати викликом для дорослих, які спробують її розв'язати. Щоб братися до розв'язку, потрібно згадати елементарні математичні операції і водночас добряче подумати. Про "фруктову" математичну головоломку написало видання Mirror.

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Видання пропонує подумати над задачею, яка складається з чотирьох математичних виразів. Замість чисел у задачі використовують яблука, банани та кокоси. Значення трьох виразів відоме. Завдання полягає у тому, що потрібно знайти розв'язок четвертого прикладу, в якому додаються усі фрукти.

Математична головоломка з фруктами Фото: Mirror

Для розв'язку Mirror пропонує застосувати математику та логіку. Також наголошує, що подібні задачі творять чудеса з людським розумом: дають можливість розвинути і зберегти когнітивні здібності до старості.

Математична головоломка — деталі

У статті дається невелике пояснення на допомогу людям, які зайшли в глухий кут і спантеличені. Для початку радять вдатись до хитрощів і не зважати на фрукти, які використовуються в задачі. Нагадують, що потрібно скористатись елементарною алгеброю:

спершу визначити вартість трьох однакових доданків у першому прикладі. Їхня сума дорівнює 30, отже кожне яблуко дорівнює певному числу, отриманому як 30:3;

у другому виразі додається "яблуко", значення якого вже порахували, та два банани. Потрібно розв'язати рівняння, щоб знайти число, яке сховали за бананом;

у третьому виразі потрібно розв'язати ще одне просте рівняння з невідомим від'ємником;

отримані числа підставити у четвертий приклад і підрахувати результат.

Mirror підказує читачам правильну відповідь. Фокус пропонує визначити її самостійно (підказка: від року, коли РФ анексувала Крим, відняти 2000).

Щоб додатково потренувати когнітивні здібності, можна скористатися іншими задачами, опублікованими в соцмережі X (раніше — Twitter).

Зазначимо, Фокус раніше публікував головоломки або вправи для розвитку IQ. Наприклад, одна з задач — відшукати шість слів на картинці, на якій зображено дітей у яблуневому саду. Вказується, що швидко розв'язати цю задачу можуть люди з високим рівнем інтелекту. Ще одна головоломка — знайти коня без хвоста серед 69 коней із хвостами. У іншому завдання можна спробувати відшукати лисиць, які ховаються серед червоних панд.

Нагадуємо, можна самостійно оцінити власний IQ, провівши швидкий тест із фотографією, на якій зображено кілька сотень людей. Щоб перевірити геніальність, варто виконати кілька завдань із використанням оптичних ілюзій.