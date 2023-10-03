Знайди порося: тест на уважність, який можуть розгадати лише 2% людей (фото)

Щоб провести самодіагностику рівня уважності та спостережливості, можна скористатися надкоротким тестом. Достатньо подивитись на зображення циркових тварин і відшукати приховану істоту.

Related video

Невелике випробування для мозку має вигляд картинки, на якій зображено арену цирку з цирковими тваринами. Тварини показують циркові трюки, тим часом як глядач випробовує свою уважність та спостережливість. Така вправа покаже, чи входить людина у нечисленну групу осіб, здатних відшукати на картинці приховану фігуру. Приклад такого завдання опублікувало видання Mirror.

Видання пропонує глянути на кольорову зображення і придивитись до живих істот та об'єктів, які намалював художник. Завдання: потрібно відшукати, де сховалось рожеве порося. Час на виконання завдання засікати не треба, пише Mirror.

Побіжний погляд не дає можливості миттєво виконати тест, зауважує автор статті. Тому він пропонує уважно, крок за кроком, пройтись по зображенню. Наприклад, роздивитись слонів у кольорових попонах, глянути на лева і тигра, які грають в шахи, звернути увагу на коня та песиків, які застигли у цирковій позі.

Важливо

Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)

Якщо з першого погляду поросятко не знайшлось, припускає Mirror, потрібно приглядатись далі. Тоді починаєш бачити поросячі п'ятачки на попоні слона або на тумбі. А свинячі ратички впізнаються, наприклад, на м'ячах.

Таким чином потрібно сантиметр за сантиметром проглянути кожен елемент картинки, підказує Mirror. Тоді є шанс потрапити в 2% населення планети, яке досить уважне, щоб знайти порося.

Тест на уважність: "знайди порося" Фото: Mirror

Розв'язок тесту на уважність можна відшукати нижче.

Психологічні тести: деталі

Зазначимо, раніше Фокус публікував кілька випробувань, які тренували в людях спостережливість, уважність та інтелект. Крім того, за їх допомогою можна було за 7 або 10 секунд визначити рівень IQ.

У одній групі IQ-тестів на виконання завдання виділялось 10 секунд. За цей час потрібно було відшукати якийсь об'єкт серед десятків та сотень інших дуже схожих на нього об'єктів. Інший тест був ще коротшим — тривав 7 секунд. У тесті потрібно знайти голову панди серед кількох сотень людських облич. Автори тестів запевняють, що подібні завдання "гострять мозок".

Якщо ж виконанням тестів виникли проблеми, то й це можна подолати, впевнені вчені з Японії. Зокрема, вони пропонують використати пробіжку, щоб примусити мозок працювати.

Нижче розташована відповідь на тест на уважність. Художник сховав поросятко за м'яч, який лежить справа від бузкового слона. Поросятка майже не видно: спостерігач з надуважних 2% населення Землі може помітити хвостик, який стирчить з-за м'яча, а також п'ятачок та вуха.

Фото: Mirror Фото: Mirror

Нагадуємо, щоб натренувати мозок, можна скористатись низкою інших вправ, про які розповідав Фокус. Наприклад, можна спробувати відшукати п'ять об'єктів на складному зображенні — час на виконання 15 секунд. Або інше завдання: відшукати 12 прихованих тварин і оцінити свій психологічний стан, залежно від того, кого знайшов першим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.