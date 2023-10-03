Найди поросенка: тест на внимательность, который могут разгадать лишь 2% людей (фото)

Чтобы провести самодиагностику уровня внимательности и наблюдательности, можно воспользоваться сверхкоротким тестом. Достаточно посмотреть на изображение цирковых животных и отыскать скрытое существо.

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Небольшое испытание для мозга имеет вид картинки, на которой изображена арена цирка с цирковыми животными. Животные показывают цирковые трюки, в то время как зритель испытывает свою внимательность и наблюдательность. Такое упражнение покажет, входит ли человек в немногочисленную группу лиц, способных отыскать на картинке скрытую фигуру. Пример такого задания опубликовало издание Mirror.

Издание предлагает взглянуть на цветное изображение и присмотреться к живым существам и объектам, которые нарисовал художник. Задача: нужно отыскать, где спрятался розовый поросенок. Время на выполнение задания засекать не надо, пишет Mirror.

Беглый взгляд не дает возможности мгновенно выполнить тест, замечает автор статьи. Поэтому он предлагает внимательно, шаг за шагом, пройтись по изображению. Например, рассмотреть слонов в цветных попонах, взглянуть на льва и тигра, которые играют в шахматы, обратить внимание на лошадь и собачек, которые застыли в цирковой позе.

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Если с первого взгляда поросенок не нашелся, предполагает Mirror, нужно присматриваться дальше. Тогда начинаешь видеть поросячьи пятачки на попоне слона или на тумбе. А свиные копыта узнаются, например, на мячах.

Таким образом нужно сантиметр за сантиметром просмотреть каждый элемент картинки, подсказывает Mirror. Тогда есть шанс попасть в 2% населения планеты, которое достаточно внимательно, чтобы найти поросенка.

Тест на внимательность: "Найди поросенка" Фото: Mirror

Решение теста на внимательность можно отыскать ниже.

Психологические тесты: детали

Отметим, ранее Фокус публиковал несколько испытаний, которые тренировали в людях наблюдательность, внимательность и интеллект. Кроме того, с их помощью можно было за 7 или 10 секунд определить уровень IQ.

В одной группе IQ-тестов на выполнение задания выделялось 10 секунд. За это время нужно было отыскать какой-то объект среди десятков и сотен других очень похожих на него объектов. Другой тест был еще короче — длился 7 секунд. В тесте нужно было найти голову панды среди нескольких сотен человеческих лиц. Авторы тестов уверяют, что подобные задания "острят мозг".

Если же выполнением тестов возникли проблемы, то и это можно преодолеть, уверены ученые из Японии. В частности, они предлагают использовать пробежку, чтобы заставить мозг работать.

Ниже расположен ответ на тест на внимательность. Художник спрятал поросенка за мяч, который лежит справа от сиреневого слона. Поросенка почти не видно: наблюдатель из 2% населения Земли может заметить хвостик, который торчит из-за мяча, а также пятачок и уши.

Фото: Mirror Фото: Mirror

Напоминаем, чтобы натренировать мозг, можно воспользоваться рядом других упражнений, о которых рассказывал Фокус. Например, можно попробовать отыскать пять объектов на сложном изображении — время на выполнение 15 секунд. Или другое задание: отыскать 12 скрытых животных и оценить свое психологическое состояние, в зависимости от того, кого нашел первым.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.