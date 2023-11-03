"Озадачит многих": какая математическая задача с фруктами загонит человека в тупик

Решая математические головоломки, можно натренировать когнитивные способности и сохранить интеллект в глубокой старости, указывается в СМИ. Для начала можно попробовать подумать над задачей с яблоками, бананами и кокосами.

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Задача, в которой вместо чисел использовали фрукты, может стать вызовом для взрослых, которые попытаются ее решить. Чтобы приступить к решению, нужно будет вспомнить элементарные математические операции, и при этом хорошенько подумать. О "фруктовой" математической головоломке написало издание Mirror.

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Издание предлагает подумать над задачей, которая состоит из четырех математических выражений. Вместо чисел в задаче используют яблоки, бананы и кокосы. Значение трех выражений известно. Задача заключается в том, что нужно решить четвертый пример, в котором "суммируются" все фрукты.

Математическая головоломка с фруктами Фото: Mirror

Для решения Mirror предлагает применить математику и логику. Также отмечает, что подобные задачи творят чудеса с человеческим умом: дают возможность развить и сохранить когнитивные способности до старости.

Математическая головоломка — детали

В статье дается небольшое пояснение в помощь людям, которые "зашли в тупик" и "озадачены". Для начала советуют прибегнуть к "хитрости" и не учитывать фрукты, которые используются в задаче. Напоминают, что нужно воспользоваться элементарной алгеброй:

сначала определить стоимость трех одинаковых слагаемых в первом примере. Их сумма равна 30, следовательно, каждое яблоко равно определенному числу, полученному как 30:3;

во втором выражении добавляется "яблоко", значение которого уже посчитали, и два банана. Нужно решить уравнение, чтобы найти число, которое спрятали за бананом;

в третьем выражении нужно решить еще одно простое уравнение с неизвестным вычитаемым;

полученные числа подставить в четвертый пример и подсчитать результат.

Mirror подсказывает читателям правильный ответ. Фокус предлагает определить его самостоятельно (подсказка: от года, когда РФ аннексировала Крым, отнять 2000).

Чтобы дополнительно потренировать когнитивные способности, можно воспользоваться другими задачами, опубликованными в соцсети X (ранее — Twitter).

Отметим, Фокус ранее публиковал головоломки или упражнения для развития IQ. Например, одна из задач — отыскать шесть слов на картинке, на которой изображены дети в яблоневом саду. Указывается, что быстро решить эту задачу могут люди с высоким уровнем интеллекта. Еще одна головоломка — найти лошадь без хвоста среди 69 лошадей с хвостами. В другом задании можно попробовать отыскать лисиц, которые прячутся среди красных панд.

Напоминаем, можно самостоятельно оценить собственный IQ, проведя быстрый тест с фотографией, на которой изображено несколько сотен людей. Чтобы проверить гениальность, стоит выполнить несколько заданий с использованием оптических иллюзий.