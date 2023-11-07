"Витратив 6 годин": люди намагаються знайти собаку, яка сховалася у всіх на виду (фото)

Попри те, що оптичні ілюзії іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

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У новій головоломці людям треба знайти собаку, яка "сховалася" у всіх на виду. Якщо у вас вийшло це зробити, то ви володієте хорошим зором. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Mirror.

Цей вірусний знімок змусив багатьох людей придивитися, щоб знайти собаку на, здавалося б, звичайній кухні, але цуценя зуміло добре замаскуватися.

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Не така, як усі: тільки люди з високим IQ можуть побачити неординарну жінку за 5 секунд

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей. Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас кілька годин шукати правильну відповідь.

Домашні тварини можуть бути хитрими, і якими б великими або маленькими вони не були, люди, швидше за все, часто можуть натикатися на них. Подивімося, чи зможете ви помітити цю тварину, яка спритно замаскувалася на кухні.

Знайдіть собаку, яка сховалася у всіх на виду Фото: Christina Suvo/Facebook

Фотографію, яка стала вірусною в інтернеті та викликає здивування у багатьох користувачів соцмереж, опублікував у TikTok Шериф Ель Сахлі. На ній зображено звичайну кухню з коричневими стільницями, холодильником, килимами та відром для сміття, але десь там є і собака. Що більше ви будете її вивчати, то чіткіше буде видно силует тварини.

"Щойно ви знайдете собаку, напишіть у коментарях нижче, скільки часу вам знадобилося на це, і надішліть це другові, щоб дізнатися, чи зможуть вони теж її знайти", — написав Шериф Ель Сахлі поруч із зображенням.

Чи вдалося вам виявити домашню тварину? Це непросто, але вона точно є! Якщо вам потрібна підказка, то на фотографії вона добре замаскована під однотонний колір.

Багато людей писали в коментарях, скільки часу їм знадобилося, щоб помітити собаку, а дехто зізнався, що взагалі не зміг його знайти.

"Я витратив 6 годин", — написав один чоловік.

Чи вдалося вам побачити тварину? Не хвилюйтеся, якщо ні, ми зараз покажемо її місце розташування, але якщо ви все ще намагаєтеся побачити, то зосередьтеся на чорному килимі, і все стане зрозуміліше.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Christina Suvo/Facebook

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.