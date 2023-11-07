"Потратил 6 часов": люди пытаются найти собаку, которая спряталась у всех на виду (фото)

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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В новой головоломке людям надо найти собаку, которая "спряталась" у всех на виду. Если у вас получилось это сделать, то вы обладаете хорошим зрением. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

Этот вирусный снимок заставил многих людей присмотреться, чтобы найти собаку на, казалось бы, на обычной кухне, но щенок сумел хорошо замаскироваться.

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Не такая, как все: только люди с высоким IQ могут увидеть неординарную женщину за 5 секунд

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям. Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас несколько часов ломать голову.

Домашние животные могут быть хитрыми, и какими бы большими или маленькими они ни были, люди, скорее всего, часто могут натыкаться на них. Давайте посмотрим, сможете ли вы заметить это животное, которое ловко замаскировалось на кухне.

Найдите собаку, которая спряталась у всех на виду Фото: Christina Suvo/Facebook

Фотография, которая стала вирусной в интернете и вызывает удивление у многих пользователей соцсетей, была опубликована в TikTok Шерифом Эль Сахли. На ней изображена обычная кухня с коричневыми столешницами, холодильником, коврами и мусорным ведром, но где-то там есть и собака. Чем больше вы будете ее изучать, тем четче будет видно силуэт животного.

"Как только вы найдете собаку, напишите в комментариях ниже, сколько времени у вас ушло на это, и отправьте это другу, чтобы узнать, смогут ли они тоже ее найти", — написал Шериф Эль Сахли рядом с изображением.

Удалось ли вам обнаружить домашнее животное? Это непросто, но оно точно есть! Если вам нужна подсказка, то на фотографии оно хорошо замаскировано под однотонный цвет.

Многие люди писали в комментариях, сколько времени им потребовалось, чтобы обнаружить собаку, а некоторые признались, что вообще не смогли ее найти.

"Я потратил 6 часов", — написал один человек.

Удалось ли вам обнаружить животное? Не волнуйтесь, если нет, мы сейчас покажем его местоположение, но если вы все еще пытаетесь увидеть то сосредоточьтесь на черном ковре, и все станет яснее.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Christina Suvo/Facebook

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.