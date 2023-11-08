"Подарунок від Бога": студентка встигла витратити випадково отриманий грант на $1 млн (фото)

Дівчина зазвичай отримувала допомогу, еквівалентну 85 фунтам стерлінгів на місяць, щоб прогодувати себе й оплатити книги на курсах бухгалтерів. Вона була приголомшена, коли побачила, що їй видали в 10 000 разів більше грошей, ніж зазвичай.

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Студентка з ПАР, якій помилково замість 85 фунтів стерлінгів (104,5 долара) надіслали 850 000 фунтів стерлінгів (1,044,356 доларів), влаштувала "дику п'янку". Про це пише Daily Star.

32-річна Сібонгіле Мані вирішила, що отримала "подарунок від Бога", коли на її банківський рахунок помилково надійшла величезна сума, яку вона встигла просадити за 73 дні.

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Студентка, яка випадково отримала грант у розмірі 850 тисяч фунтів стерлінгів, вирішила, що він є "божим даром" і почала витрачати. Дівчина зазвичай отримувала допомогу, еквівалентну 85 фунтам стерлінгів на місяць, щоб прогодувати себе й оплатити книги на курсах бухгалтерів. Вона була приголомшена, коли побачила, що їй видали в 10 000 разів більше грошей, ніж зазвичай.

Сібонгіле Мані з ПАР стала мільйонеркою відразу після того, як 2017 року на її банківський рахунок було перераховано 14 млн рандів, що на той момент було еквівалентно 850 тисячам фунтів стерлінгів (1,044,356 доларів). Дівчина не стала думати звідки взялася така величезна сума. Мані швидко почала витрачати гроші на новітні iPhone для себе і своїх друзів та на різні свої забаганки.

Вона навіть проміняла дешеві вечори в університетському барі на шикарні пляшки віскі в розкішних клубах. Однак однокурсники швидко помітили зміни в її звичках і хотіли дізнатися правду.

Дівчина швидко перейшла на розкішний спосіб життя Фото: Facebook

Мані витрачала на день суму, еквівалентну 666 фунтам стерлінгів (818 доларів), що порівняно з денною зарплатою в країні, яка становила на той час 40 фунтів стерлінгів (49 доларів), було просто приголомшливою. Нові багатства жінки були виявлені, коли вона залишила в магазині касовий чек, який показав, що на її рахунку залишилося 800 тисяч фунтів стерлінгів (983,524 долара).

Про дівчину повідомили владу, після чого її заарештували й звинуватили в крадіжці та шахрайстві, а потім засудили до п'яти років ув'язнення за ґратами після того, як вона витратила 818 000 рандів, що на той момент становило близько 50 000 фунтів стерлінгів (61,470 доларів). Але Мані заперечувала проти вироку і заявила, що вважає ці гроші "подарунком від Бога".

"Те, з чим я зіткнулася, зовсім несправедливо. Гроші, які я тоді отримала на свій рахунок, я витратила, не замислюючись, бо Бог не дає свої дари просто так. Я думала, що це диво-гроші. Якби я тільки знала тоді, що все закінчиться саме так. Я пишу це з сумним серцем. Я триматимуся до виходу з в'язниці, хоча це буде важко", — написала вона у своєму блозі.

Залишений чек, після якого всі дізналися правду Фото: Facebook

Дівчині погодилися відтермінувати вирок за умови, що вона не буде вчиняти крадіжки або шахрайство, перебуваючи на волі. Їй також було наказано відпрацювати 14 тижнів на громадських роботах і пройти курс консультацій. Однак сенсацією стало, те що вона не зобов'язана повертати витрачені гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.