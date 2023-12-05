Впала у депресію. Жінка продала будинок задля трирічного круїзу, але його скасували

Навколосвітню мандрівку двічі відкладали, а 17 листопада Life at Sea повідомила пасажирам, що круїз офіційно скасовано.

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Колишня стюардеса Мередіт Шей з Флориди (США) продала свій будинок, щоб купити квиток на перший в історії трирічний круїз Life at Sea Cruises. Місце у каюті на сьомому поверсі обійшлось жінці аж у 562 тисяч доларів (20,6 млн грн). На жаль, рейс несподівано скасували у листопаді цьогоріч. Про своє глибоке розчарування жінка розповіла в інтерв’ю газеті Sunday Times.

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Спочатку планувалося, що круїз відправиться зі Стамбула (Туреччина) 1 листопада та охопить сім континентів, 135 країн і 375 портів. Навколосвітню мандрівку двічі відкладали, а 17 листопада Life at Sea повідомила пасажирам, що круїз офіційно скасовано, оскільки не було корабля, який би підходив для такого тривалого плавання.

"Мені дуже хотілося вперше побачити Намібію та Сейшельські острови. Ну і великою перевагою для мене було те, що не потрібно готувати їжу. Коли я дізналася про скасування рейсу, то ходила спустошеною 12 годин і навіть влаштувала собі вечір трауру", – розповідає Шей.

Американка вже частково спакувала валізи: купила літні футболки, а також таблетки від морської хвороби та вітаміни.

Організатори круїзу Life at Sea попросили вибачення у пасажирів та пообіцяли відшкодувати гроші за квитки найближчим часом. Чи буде жінка подавати позов до суду, поки невідомо.

Мередіт Шей продала будинок задля круїзу Фото: The Sunday Times

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Марті та Джесс Ансен з Австралії, які замовила вже 51 круїз поспіль, стверджуючи, що життя на морі дешевше, ніж у будинку для людей похилого віку.

Крім того, ми розказували історію американця Кріса Віллсона, який купив круїзний лайнер із відкритим басейном, їдальнею та 85 каютами.