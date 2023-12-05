Впала в депрессию. Женщина продала дом ради трехлетнего круиза, но его отменили

Кругосветное путешествие дважды откладывали, а 17 ноября Life at Sea сообщила пассажирам, что круиз официально отменен.

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Бывшая стюардесса Мередит Шей из Флориды (США) продала свой дом, чтобы купить билет на первый в истории трехлетний круиз Life at Sea Cruises. Место в каюте на седьмом этаже обошлось женщине аж в 562 тысяч долларов (20,6 млн грн). К сожалению, рейс неожиданно отменили в ноябре этого года. О своем глубоком разочаровании пассажирка рассказала в интервью газете Sunday Times.

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Изначально планировалось, что круиз отправится из Стамбула (Турция) 1 ноября и охватит семь континентов, 135 стран и 375 портов. Кругосветное путешествие дважды откладывали, а 17 ноября Life at Sea сообщила пассажирам, что круиз официально отменен, поскольку не было корабля, который бы подходил для такого длительного плавания.

"Мне очень хотелось впервые увидеть Намибию и Сейшельские острова. Ну и большим преимуществом для меня было то, что не нужно готовить еду. Когда я узнала об отмене рейса, то ходила опустошенной 12 часов и даже устроила себе вечер траура", — рассказывает Шей.

Американка уже частично упаковала чемоданы: купила летние футболки, а также таблетки от морской болезни и витамины.

Организаторы круиза Life at Sea попросили прощения у пассажиров и пообещали возместить деньги за билеты в ближайшее время. Будет ли женщина подавать иск в суд, пока неизвестно.

Мередит Шей продала дом ради круиза Фото: The Sunday Times

Напомним, ранее Фокус писал о Марти и Джесс Ансен из Австралии, которые заказала уже 51 круиз подряд, утверждая, что жизнь на море дешевле, чем в доме престарелых.

Кроме того, мы рассказывали историю американца Криса Уиллсона, который купил круизный лайнер с открытым бассейном, столовой и 85 каютами.