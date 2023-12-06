Ремонт за копійки. Матір вдало скупилась на барахолці й оновила до невпізнання стару кухню

Витрати на косметичний ремонт склали всього близько 46,4 тисячі гривень.

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Матір двох дітей Лорін Кібл з Великої Британії знайшла оригінальний спосіб, як оновити стару кухню, але при цьому не спустити весь сімейний бюджет. Унікальним досвідом та корисними порадами жінка поділилася на своїй сторінці у TikTok.

За словами британки, вона робила запит до місцевої влади, щоб її виділили соціальну допомогу на покращення житлових умов, але отримала офіційну відмову. Лорін вирішила не здаватися і зробити косметичний ремонт своїми силами.

Кухня Лорін Кібл до і після ремонту Фото: tiktok.com/@laurenkeeble08

На Facebook Marketplace, де часто можна знайти вживані речі за доступною ціною, британка відшукала багато вигідних пропозицій. Наприклад, кухонний куточок вартістю всього 250 фунтів стерлінгів (близько 11,5 тис. грн). Щоб надати йому більш сучасного та автентичного виду, Лорін відшліфувала та пофарбувала фасади у нейтральний колір шавлії.

Окрім того, жінка викинула старий кахель, обшарпаний білий холодильник замінила на елегантний темно-сірий, додала кілька світлодіодних ламп на дні шаф й повісила нове дзеркало біля входу, щоб візуально розширити простір.

За її підрахунками, витрати на все про все склали близько 1000 фунтів стерлінгів (близько 46,4 тис. грн), що на 30 тисяч фунтів стерлінгів дешевше, аніж середня вартість ремонту кухні у Великій Британії.

З моменту публікації відео Лорін зібрало понад 387 тисяч переглядів та тисячі вподобайок.

"Це неймовірно! Молодець", "Добре вам, а мені знадобилися роки, щоб оновити кухню", "У мене не вистачило б терпіння", "Чудова трансформація", "Абсолютно приголомшливо", "Крутий дизайн", – пишуть користувачі мережі в коментарях до цього ролика.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, якій вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками дім пустував: нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.