Ремонт за копейки. Мать удачно скупилась на барахолке и обновила до неузнаваемости старую кухню

Расходы на косметический ремонт составили всего около 46,4 тысячи гривен.

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Мать двоих детей Лорин Кибл из Великобритании нашла оригинальный способ, как обновить старую кухню, но при этом не спустить весь семейный бюджет. Уникальным опытом и полезными советами женщина поделилась на своей странице в TikTok.

По словам британки, она делала запрос к местным властям, чтобы ей выделили социальную помощь на улучшение жилищных условий, но получила официальный отказ. Лорин решила не сдаваться и сделать косметический ремонт своими силами.

Кухня Лорин Кибл до и после ремонта Фото: tiktok.com/@laurenkeeble08

На Facebook Marketplace, где часто можно найти подержанные вещи по доступной цене, британка отыскала много выгодных предложений. Например, кухонный уголок стоимостью всего 250 фунтов стерлингов (около 11,5 тыс. грн). Чтобы придать ему более современный и аутентичный вид, Лорин отшлифовала и покрасила фасады в нейтральный цвет шалфея.

Кроме того, женщина выбросила старый кафель, обшарпанный белый холодильник заменила на элегантный темно-серый, добавила несколько светодиодных ламп на дне шкафов и повесила новое зеркало у входа, чтобы визуально расширить пространство.

По ее подсчетам, расходы на все про все составили около 1000 фунтов стерлингов (около 46,4 тыс. грн), что на 30 тысяч фунтов стерлингов дешевле, чем средняя стоимость ремонта кухни в Великобритании.

С момента публикации видео Лорин собрало более 387 тысяч просмотров и тысячи лайков.

"Это невероятно! Молодец", "Хорошо вам, а мне понадобились годы, чтобы обновить кухню", "У меня не хватило бы терпения", "Замечательная трансформация", "Совершенно потрясающе", "Крутой дизайн", — пишут пользователи сети в комментариях к этому ролику.

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