До чого сняться кішки: тлумачення сновидінь від Нострдамуса до сучасних психологів

Сни про кішок не рідкість. Щоб зрозуміти, до чого вам наснилася кішка, проаналізуйте деталі сну і складіть загальну картину послання.

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Для багатьох любителів домашніх тварин, сон про кішку не є чимось незвичайним. Але коли вам сняться дивні сни про кішок, що повторюються, ви ставите питання, що це може означати. Чи є цьому наукове або духовне пояснення? Про те, до чого сняться кішки, розповів сайт Sante+.

На думку психоаналітиків, сновидіння — це спосіб самопізнання. Так, аналізуючи те, що намагаються вам сказати ваші сни, можна прояснити ситуації у своєму житті.

До чого сниться кіт — психологічне тлумачення

На думку доктора Дейдри Барретт, викладача психіатрії Гарвардської медичної школи й авторки книжки "Комітет сну і пандемічних сновидінь", сни — це спосіб нашого мозку створити образ речей, для яких у реальному житті образу не існує. Інакше кажучи, ми неусвідомлено обираємо щось, у цьому разі кішку, щоб візуалізувати страхи, побоювання, обмеження або надії.

Кішки уві сні символізують вашу приховану сутність:

спритна кішка — ви легко адаптуєтеся до будь-яких ситуацій, долаєте труднощі і піднімаєтеся на ноги, як кішка, яка завжди приземляється на лапи;

красива кішка — у житті з'явиться значуща жіноча фігура;

кішка зловила здобич — ризикуйте, удача на вашому боці;

кішка лащиться — у вашому житті є прихильність, любов і турбота;

незалежна кішка — ви готові приймати самостійні рішення;

кішка зализує рани — у вас душевна травма, але ви на шляху до зцілення;

кішка ховається або стежить за вами — у вашому оточенні є люди, які бажають вам зла.

Тлумачення за Фрейдом

Ще одне тлумачення було запропоновано психоаналітиком Зигмундом Фрейдом. На його думку, кішки пов'язані із сексуальністю і чуттєвістю. Кішка, яка уві сні лащиться, означає виникнення незабаром любовного зв'язку, а агресивний кіт — сильну пристрасть, яку ви приховуєте.

Тлумачення за ясновидицею Вангою

Знаменита болгарська віщунка вважала сон про кішку поганим знаком. За її словами, кишки сняться до сварок і проблем в особистих стосунках.

Тлумачення за Нострадамусом

Так само, як і Ванга, французький провісник не дуже любив цих істот. Для нього зустріч із кішкою уві сні — це попередження про зустріч із підступною людиною або небезпечні зміни в житті.

Як трактувати поведінку кота уві сні

Якщо різні тлумачення оптимістів і песимістів не дуже допомогли вам розкрити сенс вашого сну, можливо, вам доведеться проаналізувати поведінку кішки, щоб краще її зрозуміти:

агресивний кіт — остерігайтеся оточення, вам бажають зла;

грайливий кіт — гарна ознака, насолоджуйтеся життям;

кішка нападає — є привід для занепокоєння, нікому не довіряйте, страх заподіяти шкоду коханим людям;

кішка полює — проблеми в сімейному житті;

вбити кішку — перемогти замасковане зло, виявити розставлені вам пастки;

кішка в будинку — самообман, небажання прийняти дійсність;

кішки б'ються — гарна ознака перемоги і слави;

гладити кішку — погані новини в найближчому майбутньому;

кіт, що розмовляє — вам необхідно знайти всередині себе мир і спокій.

Як тлумачити колір кішки уві сні

Дуже суб'єктивні тлумачення снів про кішок іноді можуть збити вас з пантелику. Щоб краще зрозуміти сон, проаналізуйте колір кішки уві сні:

чорна кішка — існують двоякі тлумачення: до невдачі або до відкриття нових можливостей, які не можна упустити;

біла кішка — спокута, духовне зцілення, якщо кішка вам знайома — це добрий знак;

рудий кіт — до щастя і процвітання, швидке отримання результату витрачених зусиль;

сірий або чорно-білий кіт — ви спокійна і обережна людина;

димчастий кіт — ви потребуєте близької людини.

Що означає фізичний стан кота уві сні

Те, в якому стані ви побачили кішку уві сні, не потрібно сприймати буквально. Ось найбільш поширені тлумачення:

хворий кіт — прислухайтеся до внутрішнього голосу;

кошенята — почуття вразливості та залежності, пошук захисту та притулку;

поранений кіт — душевна травма, якщо це кошеня — ви не приймаєте відповідальність;

мертвий кіт — згасання пристрасті; втрата особистої свободи і впевненості в собі, переживання смерті близької людини;

кілька кішок — для вас назріває прихована небезпека, конфлікти у стосунках через ревнощі.

Про що говорить колір очей кішки у сновидінні

Очі кішки у вашому сні скажуть вам те, що ви не можете побачити в реальному житті:

карі очі — неблагополучні особисті стосунки;

блакитні очі — мотивація для досягнення незавершених цілей.

зелені очі — концентрація вашої уваги на фізичних відчуттях, не покладайтеся на того, хто намагається надати вам духовну підтримку;

жовті очі — хороший знак, символ багатства.

Що робити, якщо вас переслідують сни про кішок

Сни про кішок, що постійно повторюються, — це послання Всесвіту або Вищих сил. Цей сигнал говорить про те, що вам може знадобитися допомога і підтримка, щоб рухатися вперед.

Якщо вам сниться один і той самий сон — практикуйте розвиток усвідомленості, щоб знайти спокій і щастя.

Нагадаємо, вчені навчилися переносити музику зі снів у реальний світ. Дослідники вважають, що незабаром ми зможемо записувати мелодії, які чуємо уві сні — у цьому допоможе нова розробка.

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