До чого сняться кішки: тлумачення сновидінь від Нострдамуса до сучасних психологів
Сни про кішок не рідкість. Щоб зрозуміти, до чого вам наснилася кішка, проаналізуйте деталі сну і складіть загальну картину послання.
Для багатьох любителів домашніх тварин, сон про кішку не є чимось незвичайним. Але коли вам сняться дивні сни про кішок, що повторюються, ви ставите питання, що це може означати. Чи є цьому наукове або духовне пояснення? Про те, до чого сняться кішки, розповів сайт Sante+.
На думку психоаналітиків, сновидіння — це спосіб самопізнання. Так, аналізуючи те, що намагаються вам сказати ваші сни, можна прояснити ситуації у своєму житті.
До чого сниться кіт — психологічне тлумачення
На думку доктора Дейдри Барретт, викладача психіатрії Гарвардської медичної школи й авторки книжки "Комітет сну і пандемічних сновидінь", сни — це спосіб нашого мозку створити образ речей, для яких у реальному житті образу не існує. Інакше кажучи, ми неусвідомлено обираємо щось, у цьому разі кішку, щоб візуалізувати страхи, побоювання, обмеження або надії.
Кішки уві сні символізують вашу приховану сутність:
- спритна кішка — ви легко адаптуєтеся до будь-яких ситуацій, долаєте труднощі і піднімаєтеся на ноги, як кішка, яка завжди приземляється на лапи;
- красива кішка — у житті з'явиться значуща жіноча фігура;
- кішка зловила здобич — ризикуйте, удача на вашому боці;
- кішка лащиться — у вашому житті є прихильність, любов і турбота;
- незалежна кішка — ви готові приймати самостійні рішення;
- кішка зализує рани — у вас душевна травма, але ви на шляху до зцілення;
- кішка ховається або стежить за вами — у вашому оточенні є люди, які бажають вам зла.
Тлумачення за Фрейдом
Ще одне тлумачення було запропоновано психоаналітиком Зигмундом Фрейдом. На його думку, кішки пов'язані із сексуальністю і чуттєвістю. Кішка, яка уві сні лащиться, означає виникнення незабаром любовного зв'язку, а агресивний кіт — сильну пристрасть, яку ви приховуєте.
Тлумачення за ясновидицею Вангою
Знаменита болгарська віщунка вважала сон про кішку поганим знаком. За її словами, кишки сняться до сварок і проблем в особистих стосунках.
Тлумачення за Нострадамусом
Так само, як і Ванга, французький провісник не дуже любив цих істот. Для нього зустріч із кішкою уві сні — це попередження про зустріч із підступною людиною або небезпечні зміни в житті.
Як трактувати поведінку кота уві сні
Якщо різні тлумачення оптимістів і песимістів не дуже допомогли вам розкрити сенс вашого сну, можливо, вам доведеться проаналізувати поведінку кішки, щоб краще її зрозуміти:
- агресивний кіт — остерігайтеся оточення, вам бажають зла;
- грайливий кіт — гарна ознака, насолоджуйтеся життям;
- кішка нападає — є привід для занепокоєння, нікому не довіряйте, страх заподіяти шкоду коханим людям;
- кішка полює — проблеми в сімейному житті;
- вбити кішку — перемогти замасковане зло, виявити розставлені вам пастки;
- кішка в будинку — самообман, небажання прийняти дійсність;
- кішки б'ються — гарна ознака перемоги і слави;
- гладити кішку — погані новини в найближчому майбутньому;
- кіт, що розмовляє — вам необхідно знайти всередині себе мир і спокій.
Як тлумачити колір кішки уві сні
Дуже суб'єктивні тлумачення снів про кішок іноді можуть збити вас з пантелику. Щоб краще зрозуміти сон, проаналізуйте колір кішки уві сні:
- чорна кішка — існують двоякі тлумачення: до невдачі або до відкриття нових можливостей, які не можна упустити;
- біла кішка — спокута, духовне зцілення, якщо кішка вам знайома — це добрий знак;
- рудий кіт — до щастя і процвітання, швидке отримання результату витрачених зусиль;
- сірий або чорно-білий кіт — ви спокійна і обережна людина;
- димчастий кіт — ви потребуєте близької людини.
Що означає фізичний стан кота уві сні
Те, в якому стані ви побачили кішку уві сні, не потрібно сприймати буквально. Ось найбільш поширені тлумачення:
- хворий кіт — прислухайтеся до внутрішнього голосу;
- кошенята — почуття вразливості та залежності, пошук захисту та притулку;
- поранений кіт — душевна травма, якщо це кошеня — ви не приймаєте відповідальність;
- мертвий кіт — згасання пристрасті; втрата особистої свободи і впевненості в собі, переживання смерті близької людини;
- кілька кішок — для вас назріває прихована небезпека, конфлікти у стосунках через ревнощі.
Про що говорить колір очей кішки у сновидінні
Очі кішки у вашому сні скажуть вам те, що ви не можете побачити в реальному житті:
- карі очі — неблагополучні особисті стосунки;
- блакитні очі — мотивація для досягнення незавершених цілей.
- зелені очі — концентрація вашої уваги на фізичних відчуттях, не покладайтеся на того, хто намагається надати вам духовну підтримку;
- жовті очі — хороший знак, символ багатства.
Що робити, якщо вас переслідують сни про кішок
Сни про кішок, що постійно повторюються, — це послання Всесвіту або Вищих сил. Цей сигнал говорить про те, що вам може знадобитися допомога і підтримка, щоб рухатися вперед.
Якщо вам сниться один і той самий сон — практикуйте розвиток усвідомленості, щоб знайти спокій і щастя.
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