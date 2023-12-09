К чему снятся кошки: толкования сновидений от Нострдамуса до современных психологов

Сны о кошках нередкость. Чтобы понять, к чему вам приснилась кошка, проанализируйте детали сна и сложите общую картину послания.

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Для многих любителей домашних животных, сон о кошке не является чем-то необычным. Но когда вам снятся странные, повторяющиеся сны о кошках, вы задаетесь вопросом, что это может означать. Есть ли этому научное или духовное объяснение? О том, к чему снятся кошки, рассказал сайт Sante+.

По мнению психоаналитиков, сновидения – это способ самопознания. Таким образом, анализируя то, что пытаются вам сказать ваши сны, вы сможете прояснить ситуации в своей жизни.

К чему снится кот – психологическое толкование

По мнению доктора Дейдры Барретт, преподавателя психиатрии Гарвардской медицинской школы и автора книги "Комитет сна и пандемических сновидений", сны — это способ нашего мозга создать образ вещей, для которых в реальной жизни образа не существует. Другими словами, мы неосознанно выбираем что-то, в данном случае кошку, чтобы визуализировать страхи, опасения, ограничения или надежды.

Кошки во сне символизируют вашу скрытую сущность:

ловкая кошка – вы легко адаптируетесь к любым ситуациям, преодолеваете трудности и поднимаетесь на ноги, как кошка, которая всегда приземляется на лапы;

красивая кошка – в жизни появится значимая женская фигура;

кошка поймала добычу – рискуйте, удача на вашей стороне;

кошка ластится – в вашей жизни есть привязанность, любовь и забота;

независимая кошка – вы готовы принимать самостоятельные решения;

кошка зализывает раны – у вас душевная травма, но вы на пути к исцелению;

кошка прячется или следит за вами – в вашем окружении есть люди, которые желают вам зла.

Толкование по Фрейду

Еще одно толкование было предложено психоаналитиком Зигмундом Фрейдом. По его мнению, кошки связаны с сексуальностью и чувственностью. Кошка, которая во сне ластится, означает возникновение в скором времени любовной связи, а агрессивный кот – сильную страсть, которую вы скрываете.

Толкование по ясновидящей Ванге

Знаменитая болгарская прорицательница считала сон о кошке плохим знаком. По ее словам, кишки снятся к ссорам и проблемам в личных отношениях.

Толкование по Нострадамусу

Так же, как и Ванга, французский предсказатель не очень любил этих существ. Для него встреча с кошкой во сне – это предупреждение о встрече с коварным человеком или опасными переменами в жизни.

Как трактовать поведение кота во сне

Если разные толкования оптимистов и пессимистов не очень помогли вам раскрыть смысл вашего сна, возможно, вам придется проанализировать поведение кошки, чтобы лучше его понять:

агрессивный кот – опасайтесь окружения, вам желают зла;

игривый кот – хорошее предзнаменование, наслаждайтесь жизнью;

кошка нападает – есть повод для беспокойства, никому не доверяйте, страх причинить вред любимым людям;

кошка охотится – проблемы в семейной жизни;

убить кошку – победить замаскированное зло, обнаружить расставленные вам ловушки;

кошка в доме – самообман, нежелание принять действительность;

кошки дерутся – хорошее предзнаменование победы и славы;

гладить кошку – плохие новости в ближайшем будущем;

говорящий кот – вам необходимо обрести внутри себя мир и спокойствие.

Как толковать цвет кошки во сне

Очень субъективные толкования снов о кошках иногда могут сбить вас с толку. Чтобы лучше понять сон, проанализируйте цвет кошки во сне:

черная кошка – существуют двоякие толкования: к неудаче или к открытию новых возможностей, которые нельзя упустить;

белая кошка – искупление, духовное исцеление, если кошка вам знакома – это добрый знак;

рыжий кот – к счастью и процветанию, скорое получение результата затраченных усилий;

серый или черно-белый кот – вы спокойный и осторожный человек;

дымчатый кот – вы нуждаетесь в близком человеке.

Что значит физическое состояние кота во сне

То в каком состоянии вы увидели кошку во сне не нужно воспринимать буквально. Вот наиболее распространенные толкования:

больной кот – прислушайтесь к внутреннему голосу;

котята – чувство уязвимости и зависимости, поиск защиты и приюта;

раненый кот – душевная травма, если это котенок – вы не принимаете ответственность;

мертвый кот – угасание страсти; потеря личной свободы и уверенности в себе, переживание смерти близкого человека;

несколько кошек – для вас назревает скрытая опасность, конфликты в отношениях из-за ревности.

О чем говорит цвет глаз кошки в сновидении

Глаза кошки в вашем сне скажут вам то, что вы не можете увидеть в реальной жизни:

карие глаза – неблагополучные личные отношения;

голубые глаза – мотивация для достижения незавершенных целей.

зеленые глаза – концентрация вашего внимания на физических ощущениях, не полагайтесь на того, кто пытается оказать вам духовную поддержку;

желтые глаза – хороший знак, символ богатства.

Что делать, если вас преследуют сны о кошках

Постоянно повторяющиеся сны о кошках – это послание Вселенной или Высших сил. Этот сигнал говорит о том, что вам может понадобиться помощь и поддержка, чтобы двигаться вперед.

Если вам снится один и тот же сон – практикуйте развитие осознанности, чтобы обрести покой и счастье.

Напомним, ученые научились переносить музыку из снов в реальный мир. Исследователи полагают, что вскоре мы сможем записывать мелодии, которые слышим во сне — в этом поможет новая разработка.

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