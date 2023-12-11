Вік живи – вік учись: у мережі показали, для чого насправді потрібен четвертий бік тертки

У коментарях на Reddit досвідчені кулінари розповіли про кілька неочевидних варіантів.

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Один із популярних блогерів на Reddit-форумі розкрив, для чого насправді призначений четвертий бік класичної тертки для сиру — з невеличкими отворами із загостреними назовні зубцями. Як з’ясувалося, багато користувачів мережі роками навіть не здогадувалися, як правильно застосовувати цей кухонний інструмент.

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"Хтось коли-небудь користувався цією частиною терки? Для чого вона?" — запитав блогер і додав, що ніколи не використовував цей бік для натирання сиру, хіба було один раз, коли він випадково порізав собі руку.

У коментарях досвідчені кухарі розповіли про кілька неочевидних варіантів.

"Декому знадобляться роки, аби зрозуміти, що пармезан і цедру лимона/апельсина/лайма найкраще подрібнювати саме з того боку. Тоді ці інгредієнти легко розчиняться у заправках для салатів і соусах", "Там труть часник, мускатний горіх або імбир, щоб зробити з них пасту", "Завдяки цьому виходять чудові оладки", "Ще можна подрібнити шоколад для декорування торта, кексів чи пирога", — пояснили кулінари під дописом, зібравши багато схвальних реакцій.

Блогер розкрив призначення четвертого боку класичної тертки Фото: Reddit//CasualUK

Нагадаємо, раніше професійна прибиральниця з 15-річним стажем Кейт Крукамп із Голд-Коста (Австралія) показала найбрудніше місце в будинку. За її словами, набагато простіше та швидше відмити брудний унітаз.

Зокрема, Фокус писав про блогерку Крісі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки, але щось пішло не так.