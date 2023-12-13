Померла друга з найстаріших жінок у світі: як вона жила, що їла і скільки працювала (фото)

Родичі довгожительки вірять, що невтомна праця була запорукою її довголіття. Жінка була життєрадісною, захоплювалась вирощуванням хризантем та компонуванням квітів.

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Друга з найстарших жінок світу, 116-річна Фуса Тацумі, померла в середу, 12 грудня. Останні свої дні вона провела у будинку для людей похилого віку в Касіварі, повідомляє японський мовник Kyodo News.

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Тацумі народилася 25 квітня 1907 року й вважалась найстарішою жителькою Японії. Жінка зі своїм чоловіком-фермером Рютаро виростили трьох дітей. Щоб звести кінці з кінцями, вона тяжко працювала у полях, переносячи на спині кошики із зібраними персиками та виноградом. Родичі японки вірять, що невтомна праця була запорукою її довголіття.

Жінка ніколи серйозно не хворіла і не мала травм. Лише одного разу в 70-річному віці дуже невдало впала у саду й зламала стегнову кістку.

Фуса харчувалася тричі на день й намагалася дотримуватися збалансованої дієти, в яку обов’язково входили овочі, риба і трохи м'яса.

Архівні фото Фуси Тацумі Фото: Wikimedia Commons Архівні фото Фуси Тацумі

Співробітники будинку для літніх людей згадують, що вона випивала щодня по одному літру води й тримала пластикову пляшечку та кружку біля ліжка.

За їхніми словами, довгожителька була життєрадісною, захоплювалась вирощуванням хризантем та компонуванням квітів, любила робити собі макіяж та часто балакала з персоналом.

Фуса Тацумі була однією з найстаріших у світі жінок Фото: Kyodo News

Після смерті Тацумі статус другої з найстаріших жінок світу перейшов до Едіт Чеккареллі із США. А от найстарішою людиною, що нині живе на Землі, з 17 січня 2023 року (після смерті Люсіль Рандон) вважається іспанка Марія Браньяс Морера 1907 року народження.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, що тривалість життя залежить від щастя.

Окрім того, секрети довголіття багато в чому пов'язані з генетикою або удачею. Однак є кілька способів підвищити шанси дожити до 100 років, якщо прислухатися до порад людей, які зуміли це зробити.