"З черв'яками та зерном": чоловіка шокувало те, що він знайшов всередині смаженої курки (фото)

Колишня дружина британця називає цей випадок жахливим, обурливим та загалом неприйнятним.

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Колишній чоловік 44-річної Ванесси Лукас-Сміт з Лондона знайшов черв’яків всередині смаженої курки, яку жінка приготувала для родини на вечерю. Про цей дивний випадок написав таблоїд The Sun.

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Ванесса купила смажену курку для своїх дітей – Даніеля та Клео, а також пригостила стравою колишнього чоловікова, який того дня зайшов до них у гості.

Ніхто з них не помітив личинок, що повзають у страві, аж поки чоловік не пішов на кухню за добавкою.

"Він покликав мене на кухню. Я ж думала, що це фарширована курка, а всередині був її шлунок з черв’яками та зерном. Огидно, що вони його не вийняли", – розповідає жінка.

На щастя, ніхто з них не отруївся.

Виробник курятини, компанія Asda, повністю визнає свою вину. За їх інформацією, залишки нутрощів курки помилково не видалили на виробництві. Розпочато внутрішнє розслідування, аби з’ясувати, як це могло трапитися.

Моторошну знахідку в курці виявив колишній чоловік Ванесси Фото: Kennedy News & Media

"Ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені продуктами, які вони купують в Asda, тож ми розчаровані тим, що пані Лукас-Сміт купила товар, який не відповідає нашим високим стандартам. Ми вибачилися перед нею та запропонували повне відшкодування", – вказано у їхній офіційній заяві.

Сама клієнтка називає те, що з нею сталося, жахливим, обурливим і загалом неприйнятним.

"Так можна підчепити серйозні захворювання. Ми дуже засмучені", – каже Ванесса.

Британка Ванесса Лукас-Сміт купила курку з черв"яками Фото: Kennedy News & Media Британка Ванесса Лукас-Сміт купила курку з черв"яками

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесара Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Це сталося більше двох місяців тому, але відповідні фото були поширені лише зараз. Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.

Крім того, ми дали відповідь, у чому різниця між білими та коричневими яйцями.