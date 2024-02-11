Таємниця чавунних стовпів: історики з'ясували, що могло вбити сотні людей два століття тому

За інформацією журналістів, тумби в стилі гарматних стволів продовжують виробляти в Манчестері, оскільки їх відмітна форма є "знаковою" особливістю міських вулиць.

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Набір чавунних стовпів в англійському Манчестері, на думку істориків, міг бути причиною загибелі незліченних життів сотні років тому. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Причому, за даними веб-сайту Historic UK, тумби в стилі гарматних стволів продовжують виробляти, оскільки їх відмітна форма є "знаковою" особливістю міських вулиць.

Яку таємницю зберігають стовпи

Вважається, що чавунним стовпам, розташованим у кінці скромної вулиці в центрі Манчестера, близько 200 років. Внесені до списку англійських пам'яток архітектури Grade II, вони відповідають іншій парі таких самих стовпів у західному кінці проходу на Лоуер-Байром-стріт, поруч із садом Святого Іоанна. Але найголовніше — виявляється, ці стовпи колись могли використовуватися з руйнівною метою.

Кажуть, що 1745 року Чарльз Едвард Стюарт очолив останнє повстання якобітів у боротьбі за англійську корону. Прибувши до Манчестера зі своєю армією, Чарлі використовував зазначені райони як збройовий парк. Це навіть відзначено назвою вулиці — Артилерійська та меморіальною дошкою на стіні будинку №15 по Байром-стріт. Достеменно невідомо, коли було встановлено ці стовпи, але конструкція їх стовбура цілком дає підстави припускати, що в минулому їх використовували як артилерійське обладнання.

"Одне інтернет-джерело стверджує, що колись це були справжні гармати, інші ставлять під сумнів, оскільки відсутні докази, які б підтверджували колишнє призначення. Але, можливо, це цілком реалістичне припущення, оскільки було звичайною практикою в Лондоні приблизно в той самий час, після наполеонівських воєн", — зауважує видання.

Таємниця стовпів так зацікавила журналістів, що одне з місцевих медіа звернулося по допомогу до історика Кіта Воррендера, автора низки книг з історії міста. Той описав походження стовпів як "складне", оскільки не знайшов жодної документації про два комплекти стовпів, окрім того, що вони позначають місце, де були припарковані знаряддя, і що мають походження XVIII-XIX століть.

Що ж, наразі, як пишуть у Mirror, справжнє походження стовпів залишається загадкою, проте цілком реальним може бути військове призначення нинішніх пам'яток архітектури, які колись дуже давно могли вбити сотні людей.

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