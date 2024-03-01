"Мені пощастило": 100-річна жінка відсвяткувала лише 25-й свій день народження (відео)

Мері Форсайт розповіла, що завжди була задоволена датою свого народження і відзначала цей день, коли хотіла.

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У США 100-річна Мері Леа Форсайт з Оклахоми 29 лютого відзначила лише 25-й свій день народження. Жінка народилася в додатковий день, який буває раз на 4 роки. Про це пише ABC News.

Мері Форсайт було додано до списку столітніх жителів Оклахоми, а представники міської ради Сенд-Спрінгс вручили американці почесний документ, у якому зазначалося, що вона досягла 100-річного віку. Однак сама Форсайт зазначає, що її день народження 29 лютого і по суті їй лише 25 років.

Мері каже, що невисокосні роки були приводом для того, щоб влаштовувати вечірки з нагоди дня народження в будь-який із днів.

"Я завжди вважала, що мені пощастило. Це було так весело. Ми святкували, коли хотіли", — сказала Форсайт.

Форсайт, мати двох дітей, бабуся п'ятьох онуків і прабабуся 11 правнуків, відсвяткувала свій 25-й день народження в четвер, 29 лютого, великою вечіркою в місцевій церкві.

"Будь ласка, ніяких подарунків. Я не хочу нічого зберігати", — сказала вона.

Пенсіонерка народилася, виросла і прожила своє життя в Сенд-Спрінгс. За її словами, вона любить слухати музику і читати Біблію.

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