Хатня робітниця назвала 4 звички, які мають найкращі господарі (відео)

Думки користувачів TikTok розділилися. Одні підтримали позицію Сідні, інші почали жартувати та іронізувати.

Related video

Професійна хатня робітниця Сінді розкрила 4 найкращі звички своїх найохайніших клієнтів. Ці прості щоденні ритуали, на її думку, допомагають економити час та гроші на прибирання. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

"Охайні люди не носять взуття вдома. Як професійна прибиральниця можу підтвердити – підлога у їхньому помешканні набагато чистіша. До того ж вони витирають взуття, коли заходять додому", — зазначила вона у процесі прибирання, миючи посуд і готуючи їжу.

Важливо

Справжнє диво: сімейство знайшло у своєму домі скарб вартістю 3,7 мільйона доларів (фото)

Окрім того, чепуруни миють за собою посуд та намагаються підтримувати порядок.

"Вони миють посуд відразу після використання, тому після вечері кухня залишається чистою. І ніколи не виходять з кімнати з порожніми руками, а беруть із собою щось", — додала Сідні.

Ключ до охайності, на думку хатньої робітниці, у вмінні поєднувати кілька справ водночас.

"Мої найкращі клієнти багатозадачні. Наприклад, перуть білизну, проводячи час з родиною, і відразу розвішують її на місце", — пояснила вона.

Думки користувачів мережі розділилися. Одні підтримали позицію Сідні, інші почали жартувати та іронізувати.

"Дорогенька, а нічого, що ти отримуєш гроші саме за прибирання? Якщо це будуть робити клієнти, то для чого їм ти?"

"Так, мем. Я вважаю, що мені не доведеться прибирати, якщо будинок буде чистим. Тому я стала королевою підтримуючого прибирання"

"Не хочу вас розчаровувати, але все одно доведеться прибирати, скільки б разів ти не витирав ноги перед входом"

"Чесно кажучи, мені подобаються ці поради! Спробую!"

"А ще не перекладайте речі з місця на місце, а ховайте подалі. Це дуже допомагає впоратися з безладом"

Відео Сідні швидко зібрало тисячі переглядів, вподобайок і репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 39-річну прибиральницю та матір-одиначку Габріелу Родрігес, яку звільнили з клінінгової компанії Total Clean за з'їдений сендвіч із тунцем. Жінка працювала в компанії упродовж двох років і мала бездоганну репутацію, але це не переконало роботодавця.

Крім того, 37-річний британець Марк Гетч вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Жінка у боргу не лишилась і негайно надіслала відповідь.