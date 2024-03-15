"Кішка-перевертень": ніхто не хоче забирати додому рідкісну тварину через зовнішність (фото)

Кішка на прізвисько Ферн, яка є представником породи Lykoi, зовні схожа на перевертня з європейської міфології, що часто лякає людей.

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Дуже рідкісна "кішка-перевертень", яка має такий страхітливий вигляд, що ніхто не хоче її забрати до себе додому. Про це пише Daily Star.

Ферн, кішка породи лікой (Lykoi), була віддана в центр захисту котів у Воррінгтоні, Чешир (Англія), після того, як її попередній господар помер. Тепер тварина шукає новий дім.

"Кішка-перевертень" на прізвисько Ферн вважається однією з усього двохсот у світі, і їй потрібен хтось, хто буде про неї піклуватися. Домашня тварина, яка є однією з небагатьох породи Lykoi, була взята в організацію Cats Protection, тому що її попередній господар був змушений піти на спокій.

Видання зазначає, що цих кішок називають "кішками-перевертнями", бо вони вкриті дивною сумішшю безшерстих і волохатих шматочків, а шерсть здіймається, як у перевертня, коли ока сидить у певних позах.

Тварина має незвичайний зовнішній вигляд Фото: SWNS

Ліндсі Керр, керівниця центру з догляду за тваринами, просить усіх, хто вважає, що зможе полюбити цю "милу", але несхожу на інших кішку, відгукнутися на її пропозицію.

"Ферн буде щаслива в спокійному будинку, де немає інших домашніх тварин і дітей. На жаль, до неї поки що мало хто проявляє інтерес, але ж вона дійсно мила дівчинка. У центрі їй було дуже важко, тому вона живе в однієї з наших патронажних сестер, де вона дійсно вилізла зі своєї шкаралупи. Ферн шукає спокійний дім, бо спочатку вона досить насторожена. Коли вона тільки приїхала, її лікували від вушної інфекції, але після лікування все пройшло, і у неї є невелика кіста на голові, але ветеринар сказав, що це не викликає занепокоєння. Я думаю, вона стане прекрасним компаньйоном для того, хто шукає унікальну кішку", — поділилася Ліндсі.

З моменту публікації повідомлення про Ферн на сторінці організації у Facebook, пост був наповнений емодзі з сердечками й коментарями користувачів "Я люблю її".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка дізналася, що будівельники замурували її кішку за стіною. Дівчина на ім'я Джей розповіла про те, як її домашня тварина опинилася в пастці. Ролик став вірусним і набрав понад 2,8 млн переглядів.

Також стало відомо, що гусака, який став міською знаменитістю в Англії, "депортували". Птаху на прізвисько Брюс подобалося проводити час, роздивляючись своє відображення у вітринах офісів і магазинів. Тварина часто ставала причиною заворушень на вулицях.