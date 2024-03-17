"Найрозумніший" пес Великої Британії вразив господарів своїм словниковим запасом (фото)

Починаючи з 12-тижневого віку, бордер-коллі щовечора опановував нові слова під час гри перед сном.

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У британському Шрусбері живе унікальний бордер-коллі Макс, який б’є всі рекорди у запам'ятовуванні назв іграшок та вважається "найрозумнішим" псом у країні. Детальніше про це написало видання Mirror.

Власники домашнього улюбленця, Мартін та Хелен Морріс, впродовж семи років навчали його за допомогою колекції вартістю 1115 фунтів стерлінгів (близько 55 тис. грн).

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Починаючи з 12-тижневого віку, Макс щовечора опановував нові слова під час спеціальної гри перед сном: господарі вигукували назву, а песик мав знайти відповідну іграшку серед сотень інших.

"Макс дуже талановитий хлопчик, і він має стати відомим. У нас є сім кошиків для прання, переповнених іграшками. Макс знає кожну з них на ім'я, тож ви можете перевіряти його скільки завгодно — навіть із забутими брязкальцями. Все одно він знає правильну відповідь", — розповідає 48-річний Мартін, таксист зі Шрусбері.

Пара не збирається зупинятися на досягнутому та й надалі купуватиме своєму вихованцю нові іграшки, щоб тримати його в "тонусі".

Починаючи з 12-тижневого віку, Макс щовечора опановував нові слова під час спеціальної гри перед сном Фото: SWNS

"Ми витратили сім років, щоб дійти до цього етапу. Якось читали про американську коллі Чейзер, яка знала назви 1022 іграшок, але не думаю, що будь-яка собака у Великобританії зуміла перевершити наш рекорд — 231. Це робить нашого хлопчика найрозумнішим", — з гордістю розповідає Мартін.

Чоловік купує своєму вихованцю нові іграшки майже щодня, але його улюбленою залишається лев Лео — перший подарунок.

"Ще є їжачок Гектор, білочка Софія та динозаврик Діно, і це лише деякі з них", — додає власник песика.

Цікаво, що Макс навчився ідентифікувати свої іграшки, не потребуючи заохочення — ласощів чи похвали. Він лише "посміхається" так, ніби розуміє кожне слово своїх хазяїв.

Мартін купує своєму вихованцю нові іграшки майже щодня, але улюбленою залишається лев Лео — його перший подарунок Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 3-річний чихуахуа Бао завдяки своїй господині Кса Тхі Нгок Тран з Торонто (Канада) насолоджується розкішним життям. За останні два роки собачка разом з хазяйкою побували у різних куточках світу — від Франції до Мексики. Вони зупиняються у розкішних п'ятизіркових готелях, обідають в елітних кафе і займаються шопінгом.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.