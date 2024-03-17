"Самый умный" пес Великобритании поразил хозяев своим словарным запасом (фото)

Начиная с 12-недельного возраста, бордер-колли каждый вечер осваивал новые слова во время игры перед сном.

Related video

В британском Шрусбери живет уникальный бордер-колли по кличке Макс, который бьет все рекорды в запоминании названий игрушек и считается самым "умным" псом в стране. Подробнее об этом написало издание Mirror.

Владельцы домашнего любимца, Мартин и Хелен Моррис, в течение семи лет обучали его с помощью коллекции стоимостью 1115 фунтов стерлингов (около 55 тыс. грн).

Важно

Бродячий щенок, которого женщина подобрала на улице, оказался диким зверем (фото)

Начиная с 12-недельного возраста, Макс каждый вечер осваивал новые слова во время специальной игры перед сном: хозяева выкрикивали название, а собака должна была найти соответствующую игрушку среди сотен других.

"Макс очень талантливый мальчик, и он должен стать известным. У нас есть семь корзин для стирки, переполненных игрушками. Макс знает каждую из них по имени, так что вы можете проверять его сколько угодно — даже с забытыми погремушками. Все равно он знает правильный ответ", — рассказывает 48-летний Мартин, таксист из Шрусбери.

Пара не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать покупать своему питомцу новые игрушки, чтобы держать его в "тонусе".

Начиная с 12-недельного возраста, Макс каждый вечер осваивал новые слова во время специальной игры перед сном Фото: SWNS

"Мы потратили семь лет, чтобы дойти до этого этапа. Как-то читали об американской колли Чейзер, которая знала названия 1022 игрушек, но не думаю, что какая-либо собака в Великобритании сумела побить наш рекорд — 231. Это делает нашего мальчика самым умным", — с гордостью рассказывает Мартин.

Британец покупает своему питомцу новые игрушки почти каждый день, но его любимой остается лев Лео — первый подарок.

"Еще есть ежик Гектор, белочка София и динозаврик Дино, и это лишь некоторые из них", — добавляет владелец собачки.

Интересно, что Макс научился идентифицировать свои игрушки, не нуждаясь в поощрении — лакомствах или похвале. Он только "улыбается" в ответ, будто понимает каждое слово своих хозяев.

Мартин покупает своему питомцу новые игрушки почти каждый день, но любимой остается лев Лео — его первый подарок Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что 3-летний чихуахуа Бао благодаря своей хозяйке Кса Тхи Нгок Тран из Торонто (Канада) наслаждается роскошной жизнью. За последние два года собачка вместе с хозяйкой побывали в разных уголках мира — от Франции до Мексики. Они останавливаются в роскошных пятизвездочных отелях, обедают в элитных кафе и занимаются шопингом.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.