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МирФан

"Самый умный" пес Великобритании поразил хозяев своим словарным запасом (фото)

Самая умная собака Большой Британии, как научить собаку, воспитание пса, интеллектуальные игры, фото, животные, рекорды
Фото: SWNS | Пес Макс каждый вечер учит новые слова

Начиная с 12-недельного возраста, бордер-колли каждый вечер осваивал новые слова во время игры перед сном.

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В британском Шрусбери живет уникальный бордер-колли по кличке Макс, который бьет все рекорды в запоминании названий игрушек и считается самым "умным" псом в стране. Подробнее об этом написало издание Mirror.

Владельцы домашнего любимца, Мартин и Хелен Моррис, в течение семи лет обучали его с помощью коллекции стоимостью 1115 фунтов стерлингов (около 55 тыс. грн).

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Начиная с 12-недельного возраста, Макс каждый вечер осваивал новые слова во время специальной игры перед сном: хозяева выкрикивали название, а собака должна была найти соответствующую игрушку среди сотен других.

"Макс очень талантливый мальчик, и он должен стать известным. У нас есть семь корзин для стирки, переполненных игрушками. Макс знает каждую из них по имени, так что вы можете проверять его сколько угодно — даже с забытыми погремушками. Все равно он знает правильный ответ", — рассказывает 48-летний Мартин, таксист из Шрусбери.

Пара не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать покупать своему питомцу новые игрушки, чтобы держать его в "тонусе".

Самая умная собака Большой Британии, как научить собаку, воспитание пса, интеллектуальные игры, фото, животные, рекорды Fullscreen
Начиная с 12-недельного возраста, Макс каждый вечер осваивал новые слова во время специальной игры перед сном
Фото: SWNS

"Мы потратили семь лет, чтобы дойти до этого этапа. Как-то читали об американской колли Чейзер, которая знала названия 1022 игрушек, но не думаю, что какая-либо собака в Великобритании сумела побить наш рекорд — 231. Это делает нашего мальчика самым умным", — с гордостью рассказывает Мартин.

Британец покупает своему питомцу новые игрушки почти каждый день, но его любимой остается лев Лео — первый подарок.

"Еще есть ежик Гектор, белочка София и динозаврик Дино, и это лишь некоторые из них", — добавляет владелец собачки.

Интересно, что Макс научился идентифицировать свои игрушки, не нуждаясь в поощрении — лакомствах или похвале. Он только "улыбается" в ответ, будто понимает каждое слово своих хозяев.

Самая умная собака Большой Британии, как научить собаку, воспитание пса, интеллектуальные игры, фото, животные, рекорды Fullscreen
Мартин покупает своему питомцу новые игрушки почти каждый день, но любимой остается лев Лео — его первый подарок
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что 3-летний чихуахуа Бао благодаря своей хозяйке Кса Тхи Нгок Тран из Торонто (Канада) наслаждается роскошной жизнью. За последние два года собачка вместе с хозяйкой побывали в разных уголках мира — от Франции до Мексики. Они останавливаются в роскошных пятизвездочных отелях, обедают в элитных кафе и занимаются шопингом.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.