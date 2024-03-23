Більше ніж людей: житель острова випадково замовив 80 ящиків з яйцями (фото)

Чоловік організував благодійну лотерею, щоб позбутися великодніх солодощів.

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На віддаленому шотландському острові Сендей із населенням всього 500 жителів склалась курйозна ситуація через помилку власника місцевого магазину Sinclair General Stores Дена Дафідда при замовленні великодніх солодощів. Про цей випадок написало видання Metro.

Замість 80 шоколадних яєць на острів прибула вантажівка із 80 ящиками, в яких поміщається 720 великодніх солодощів різних брендів.

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"Хотів замовити лише 80 штук, бо ціни були не надто вигідні, а докупити можна завжди. Можете уявити моє здивування, шок і сором, коли я зрозумів, що помилився і замовив 80 ящиків. Це божевілля, як це сталося! Уявляю, як усі зараз регочуть!" — розповідає Дафідд.

Тепер кількість великодніх шоколадних яєць на Сендеї перевищує чисельність населення: якби всі мешканці острова об'єдналися, кожному дісталося б трохи менше ніж півтора яйця.

Дафідд започаткував благодійну лотерею, щоб позбутися шоколадних запасів. Всі охочі можуть купити лотерейний білет за 1 фунт стерлінгів й спробувати виграти 100 цукерок. Вторговані кошти підуть на підтримку місцевої служби порятунку RNLI.

"Ми — маленький острів, RNLI служить всій громаді. Логічно віддати гроші їм, особливо з нагоди 200-річчя організації", — пояснив власник магазину.

Кількість великодніх шоколадних яєць на Сендеї перевищує чисельність населення Фото: SWNS

Представники служби порятунку також з гумором поставилися до цієї ситуації та подякували Дену.

"Ми дуже вдячні Дену з Sinclair General Stores в Сандеї за цей неймовірно щедрий жест після досить невдалої доставки 720 шоколадних яєць", — відповіли вони.

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