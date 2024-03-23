"Пояснити неможливо": внаслідок пожежі згоріли всі книги, окрім Біблії (фото)

Більшість містян вірить, що це ще один неспростовний доказ існування Всевишнього.

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У гватемальському місті Чикімула стався незвичайний випадок, який містяни називають справжнім дивом та ще одним доказом існування Всевишнього. Детальніше про це написав таблоїд Metro.

Повідомляється, що у місцевій книгарні La Milita рано вранці спалахнула пожежа. На місце події прибули рятувальники, які змогли оперативно загасити вогонь та не допустити поширення полум’я на сусідні будівлі.

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Під час огляду згарища всередині книжкового магазину пожежники помітили дивовижну річ: стихія знищила практично всі видання, залишивши неушкодженими лише Біблії.

Для багатьох "чудесний" порятунок священних книг став доказом божественного втручання. Один із рятувальників навіть процитував свого колегу, який назвав це неймовірною силою Слова Божого.

"Серйозно. Святе Письмо вціліло у пожежі — це неможливо ані заперечити, ані пояснити", — сказав він.

Стихія знищила практично всі видання, залишивши неушкодженими лише Біблії Фото: Facebook

Місцеві жителі почали активно коментувати подію в соціальних мережах. Більшість з них також вірить, що це ще один неспростовний доказ існування Всевишнього та його заступництва.

Дехто навіть побажав власникам книгарні зміцнитися духом після значних матеріальних втрат.

"Слово Боже завжди перемагає. Нехай Бог панує над усім і дасть змогу власникам книгарні оговтатися від втрат", — прокоментував подію один із місцевих жителів.

Масштабна пожежа у книгарні La Milita Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бібліотекарку Моллі Ріпортелла з американського міста Вествуд (штат Нью-Джерсі), яка запропонувала незвичний спосіб, як допомогти жертвам домашнього насильства втекти від своїх кривдників. Жінка додумалась ховати мобільні телефони та інформацію про центри соціальної підтримки всередині бібліотечних книг на абонементі.

Крім того, Олівер Джеймс із США, який зізнався, що не вміє читати, став мотиваційним лідером для тисяч людей, які втратили віру в себе, й завоював мільйонну аудиторію на своїй сторінці у TikTok.