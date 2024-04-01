"Найсильніший біль у житті": матір народила двійню з різницею в 22 дні (фото)

Після цього жінка вирішила стати волонтеркою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

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22-річна Кейлі Дойл з Великої Британії пережила унікальний та водночас трагічний досвід, народивши двійнят із різницею у 22 дні. Молода матір завагітніла у жовтні 2020 року й спочатку ускладнень не було, але одного дня у неї несподівано почалися передчасні перейми. Про цю історію написало видання New York Post.

20 березня 2021 року британка на 17 тижні вагітності народила первістка Арло. Немовля важило лише 1,1 кг й, на жаль, не вижило. За припущеннями лікарів, причиною смерті стала проблема з плацентою.

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"Це був найсильніший біль у моєму житті", — згадує матір.

Через 22 дні, 25 квітня того ж року, в уже іншій лікарні Кейлі народила другого малюка — Астро. Хлопчик важив 2 кг й мав низку ускладнень через передчасні пологи, зокрема вади серця та проблеми із зором, але впорався з цим.

"Не могла повірити, що Астро вижив після всього. Мені було нелегко виховувати одну дитину, водночас оплакуючи іншу. Чимало придбаних заздалегідь речей, як от двійна коляска чи ліжечко, постійно нагадували мені про трагедію", — зізнається Дойл.

Кейлі Дойл народила двійнят із різницею у 22 дні Фото: SWNS Кейлі Дойл народила двійнят із різницею у 22 дні Фото: SWNS

Жінка знайшла спосіб пережити горе й зараз допомагає іншим: після річної підготовки вона стала волонтеркою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

"Я добре знаю, як це — перебувати у невіданні через передчасні пологи, особливо з розривом у часі між двома малюками, і відчувати самотність, коли всі запитують про другу дитину", — каже жінка й додає, що волонтерська діяльність принесла їй полегшення у цій непростій ситуації.

Жінка знайшла спосіб пережити горе й зараз допомагає іншим Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Енджі Фейт, яка до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.

Крім того, 28-річна Емілі Вайлс з Брісбена, що в Австралії, перенесла екстрену операцію на 33-му тижні вагітності після того, як лікарі виявили у неї величезну 5-кілограмову пухлину. Новоутворення "росло" в утробі молодої матері разом з малюком.