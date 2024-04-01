"Самая сильная боль в жизни": мать родила двойню с разницей в 22 дня (фото)

После этого женщина решила стать волонтером в отделении интенсивной терапии новорожденных.

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22-летняя Кейли Дойл из Великобритании пережила уникальный и одновременно трагический опыт, родив двойняшек с разницей в 22 дня. Молодая мать забеременела в октябре 2020 года и сначала осложнений не было, но однажды у нее неожиданно начались преждевременные схватки. Об этой истории написало издание New York Post.

20 марта 2021 года британка на 17 неделе беременности родила первенца Арло. Младенец весил всего 1,1 кг и, к сожалению, не выжил. По предположениям врачей, причиной смерти стала проблема с плацентой.

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"Это была самая сильная боль в моей жизни", — вспоминает мать.

Через 22 дня, 25 апреля того же года, в уже другой больнице Кейли родила второго малыша — Астро. Мальчик весил 2 кг и имел ряд осложнений из-за преждевременных родов, в частности порок сердца и проблемы со зрением, но справился с этим.

"Не могла поверить, что Астро выжил после всего. Мне было нелегко воспитывать одного ребенка, одновременно оплакивая другого. Многие приобретенные заранее вещи, такие как двойная коляска или кроватка, постоянно напоминали мне о трагедии", — признается Дойл.

Кейли Дойл родила двойняшек с разницей в 22 дня Фото: SWNS Кейли Дойл родила двойняшек с разницей в 22 дня Фото: SWNS

Женщина нашла способ пережить горе и сейчас помогает другим: после годовой подготовки она стала волонтером в отделении интенсивной терапии новорожденных.

"Я хорошо знаю, как это — находиться в неведении из-за преждевременных родов, особенно с разрывом во времени между двумя малышами, и чувствовать одиночество, когда все спрашивают о втором ребенке", — говорит женщина и добавляет, что волонтерская деятельность принесла ей облегчение в этой непростой ситуации.

Женщина нашла способ пережить горе и сейчас помогает другим Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о британке Энджи Фейт, которая до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.

Кроме того, 28-летняя Эмили Уайлс из Брисбена, что в Австралии, перенесла экстренную операцию на 33-й неделе беременности после того, как врачи обнаружили у нее огромную 5-килограммовую опухоль. Новообразование "росло" в утробе молодой матери вместе с малышом.