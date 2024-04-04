Втрачений шедевр: чоловік знайшов на розпродажі картину, вартість якої сягає $10 тисяч

Мистецтвознавець Найджел Фрімен одразу впізнав стиль видатного художника Бенні Ендрюса, який творив у 60-70-ті роки ХХ століття.

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Гість популярної британської телепередачі про антикваріат Antiques Roadshow купив на гаражному розпродажі мокру картонну коробку з речами, серед яких виявився шедевр знаменитого художника. Про це пише видання Daily Express.

"Був дощовий ранок. Ми з сином побачили, що на траві валялися вологі картонні коробки, до яких ніхто не хотів навіть торкатися. В результаті ми придбали коробку за $45, навіть не заглядаючи всередину", — розповів гість шоу.

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Згодом вони вирішили показати вміст коробки в ефірі Antiques Roadshow. Експерт Найджел Фрімен одразу впізнав твір видатного художника-фігураліста Бенні Ендрюса, який творив у 60-70-ті роки ХХ століття.

"Це прекрасне зображення жінки у жовтій сукні — воно зачаровує глядача. Роботи Ендрюса ранніх 1960-х, та ще й на дошці, на аукціонах виставляються нечасто. Ті, що продавались, мали успіх", — прокоментував мистецтвознавець.

Коли фахівець повідомив, що вартість картини може сягати $7000-10000, учасник шоу був просто приголомшений.

До слова, Бенні Ендрюс (1930-2006) — афро-американський художник, активіст та педагог. Митець народився у Плейнвью, штат Джорджія (США), і здобув ступінь бакалавра живопису в Чиказькому інституті мистецтв у 1958 році, а згодом переїхав до Нью-Йорка. Відомий своїми виразними, фігуративними картинами, які часто включають колажі з тканини та інших матеріалів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що "неоціненна" картина відомого британського художника Джона Опі, що була викрадена відомим політиком за участі мафіозі понад півстоліття тому, нарешті повернулася до законного власника – 96-річного Френсіса Вуда з Ньюарка (США).

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. У лютому 2024 року лот планували продати на Sotheby's в Нью-Йорку.