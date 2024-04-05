Лікарі не знають причину: дівчина, яка страждає від постійного болю, не може їсти та пити

У Міллі МакЕйнш може бути синдром хронічної втоми, але поставити точний діагноз непросто, адже не існує прямого тесту. Сім'я дівчини вважає, що лікування в лікарні робить їй тільки гірше.

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У січні цього року 18-річна Міллі МакЕйнш із Великої Британії була госпіталізована. Вона не може ходити, говорити і їсти. Дівчина боїться, що помре, оскільки лікарі досі не можуть зрозуміти, що з нею насправді не так. Про це пише The Mirror.

Міллі МакЕйнш стверджує, що її стан настільки важкий, що вона не може навіть сидіти. Вона насилу говорить і ковтає, а найменші відчуття, такі як дотик, шум і світло, стають нестерпними через сенсорну гіперчутливість.

"Мені здається, що я вмираю. Мені постійно боляче. Я мучуся, а лікарі мене не слухають. Я більше не можу цього виносити. Мені потрібно додому", — сказала вона, назвавши свої муки "тортурами".

У січні Міллі була поміщена в лікарню з діагнозом важкий міалгічний енцефаломієліт (МЕ), після того, як її стан погіршився, і вона більше не могла ковтати їжу або рідину. Її сім'я стверджує, що після прибуття в клініку Міллі "благала" лікарів допомогти їй поїсти. Однак на той момент офіційного діагнозу ще не поставили, і медики спочатку підозрювали в неї розлад харчової поведінки. Попри це, Міллі та її сім'я завжди вірили, що у неї МЕ, хоча отримати точний діагноз непросто.

Дівчина насилу говорить і ковтає, а найменші відчуття, такі як дотик, шум і світло, стають нестерпними Фото: The Mirror

Сім'я Міллі вважає, що лікування і тести, які проводить лікарня в спробі діагностувати її проблеми, тільки погіршували стан підлітка. У відчайдушній спробі прояснити ситуацію вони звернулися до приватного лікаря, який одразу ж виявив у неї важку форму синдрому хронічної втоми.

"Лікарі постійно кажуть, що Міллі "вірить" у те, що почувається так. Але вони не розуміють, що навіть стукіт ніг по підлозі, вібрація від того, що хтось проходить поруч у лікарні, приводять її в стан агонії", — розповіла Люсі Монтгомері, мама дівчини.

Симптоми захворювання у Міллі вперше з'явилися у 2019 році Фото: The Mirror

Симптоми захворювання у Міллі вперше з'явилися у 2019 році, і відтоді її здоров'я погіршується з кожним роком. Її стан швидко погіршився в грудні 2023 року, її сім'я побоювалася, що вона може померти від голоду, якщо не буде встановлено зонд для годування.

Дівчину госпіталізували до Королівського лазарету Ланкастера 30 січня 2024 року за рекомендацією свого терапевта і двох приватних лікарів-фахівців. Вона сподівалася залишитися там лише на кілька днів, але все ще перебуває там, попри суперечки з приводу її діагнозу.

"Розмови з лікарями завдають Міллі агонії, але їй доводиться робити це, щоб бути почутою", — додала Люсі.

Дівчина боїться, що помре, оскільки лікарі досі не можуть зрозуміти, що з нею насправді не так Фото: The Mirror

Видання зазначає, що міалгічний енцефаломієліт, також відомий як синдром хронічної втоми, є мультисистемним захворюванням і може серйозно погіршити фізичні можливості людини та загальну якість її життя. У крайніх випадках воно може навіть призвести до смерті. Не існує прямого тесту, що дає змогу точно визначити МЕ. Замість цього лікарі ставлять діагноз на підставі симптомів і виключення інших можливих причин, що може бути тривалим процесом.

Ліків проти цього захворювання не існує, але лікування може допомогти полегшити симптоми й впоратися з ними.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.