Свідомість змінить усе: експерт запропонував незвичайний спосіб назавжди позбутися нічних кошмарів

За словами професора нейробіології та психології Метью Вокера, людина може вплинути на свою пам'ять і "виправити" поганий сон, додавши щасливий кінець.

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Експерт зі сну відкрив досить простий спосіб перестати відчувати повторювані кошмари. Він стверджує, що у нього є ключ до того, щоб назавжди попрощатися з повторюваними страшними снами. Про це повідомляє видання Unilad.

Професор нейробіології та психології Каліфорнійського університету в Берклі доктор Метью Вокер фокусується на ідеї реконсолідації спогадів, включно зі спогадами про повторювані жахи. По суті, це пояснює, що є "принаймні два основні етапи пам'яті".

"По-перше, ви маєте закарбувати і вивчити спогади, закласти і простежити їх. Але ця пам'ять дуже крихка і вразлива для перезапису конкуруючою інформацією. І щоб зберегти ці спогади, вам доведеться пройти другий етап, званий консолідацією пам'яті, — дуже повільний процес, схожий на дуже повільне натискання кнопки збереження", — заявив він.

Доктор Вокер порівнює цей процес із набором документа Word, кодуванням інформації та натисканням кнопки "Зберегти", а потім поверненням за день, відкриттям файлу та його редагуванням, додаванням або зміною його, що триває день за днем.

Коли ви знову активуєте той самий кошмар, теорія припускає, що ви маєте мати змогу увійти і "оновити інформацію в цьому сховищі пам'яті", а "наступної ночі" ви можете знову "відновити її", працюючи "знову і знову", щоб змінити це.

Він наводить приклад кошмару про автокатастрофу, і замість того, щоб розбитися, ви "застосовуєте гальма".

"І поступово ви розсіюєте розповідь, зафіксовану всередині мозку, і частота кошмарів пропорційно зменшується".

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, чи можуть кошмари завдавати справжнього болю.