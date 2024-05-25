Сознание изменит все: эксперт предложил необычный способ навсегда избавиться от ночных кошмаров

По словам профессора нейробиологии и психологии Мэтью Уокера, человек может повлиять на свою память и "исправить" плохой сон, добавив счастливый конец.

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Эксперт по сну открыл довольно простой способ перестать испытывать повторяющиеся кошмары. Он утверждает, что у него есть ключ к тому, чтобы навсегда попрощаться с повторяющимися страшными снами. Об этом сообщает издание Unilad.

Профессор нейробиологии и психологии Калифорнийского университета в Беркли доктор Мэтью Уокер фокусируется на идее реконсолидации воспоминаний, включая воспоминания о повторяющихся кошмарах. По сути, это объясняет, что есть "по крайней мере два основных этапа памяти".

"Во-первых, вы должны запечатлеть и изучить воспоминания, заложить и проследить их. Но эта память очень хрупка и уязвима для перезаписи конкурирующей информацией. И чтобы сохранить эти воспоминания, вам придется пройти второй этап, называемый консолидацией памяти, — очень медленный процесс, похожий на очень медленное нажатие кнопки сохранения", — заявил он.

Доктор Уокер сравнивает этот процесс с набором документа Word, кодированием информации и нажатием кнопки "Сохранить", а затем возвращением через день, открытием файла и его редактированием, добавлением или изменением его и продолжающимся день за днем.

Когда вы вновь активируете тот же кошмар, теория предполагает, что вы должны иметь возможность войти и "обновить информацию в этом хранилище памяти", а "следующей ночью" вы можете снова "восстановить ее", работая "снова и снова", чтобы изменить это.

Он приводит пример кошмара об автокатастрофе, и вместо того, чтобы разбиться, вы "применяете тормоза".

"И постепенно вы рассеиваете повествование, зафиксированное внутри мозга, и частота кошмаров пропорционально уменьшается".

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось выяснить, могут ли кошмары причинять настоящую боль.