Ще одне "передбачення" Сімпсонів здійснилося: рибалка знайшов триоку рибу-тріску (фото)

Відомий ситком раніше передбачив народження химерної триокої риби, яка нагадує мутанта другого сезону Блінкі. Це стало наслідком забруднення, спричиненого атомною електростанцією містера Бернса.

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Анімаційний ситком "Сімпсони" став добре відомим завдяки пророкуванням майбутнього впродовж своєї 35-річної історії. Починаючи з президентства Дональда Трампа і закінчуючи скандалом з кониною та моторошним повідомленням про події 11 вересня – шоу Fox транслювало це за багато років до того, як події стали реальністю, пише The Mirror.

Видання зазначає, що до цього переліку приєдналися сюжетна лінія з епізоду другого сезону, "Дві машини в кожному гаражі" та "По три ока на кожну рибу".

У частині, яку вперше показали в ефірі у листопаді 1990 року, Мардж Сімпсон готує їжу для начальника чоловіка Гомера, містера Бернса, під час його передвиборної кампанії на посаду губернатора Спрінгфілда. Однак мільярдер був шокований, коли Мардж показала на його тарілці триоку рибку Блінкі — продукт забруднення, спричиненого його атомною електростанцією.

Триока риба Фото: Скриншот

Знімок, який цього тижня опублікував Reddit, показує химерну реальну рибу з третім оком на верхній частині голови, і, природно, її порівняли з Блінкі. "Триока тріска, виловлена ​​біля узбережжя Гренландії", — підписали зображення європейські користувачі соцмережі.

"Минуло кілька десятиліть, але "Сімпсони" зробили ще одну річ", — міркував у відповідь один користувач Reddit. "Вау. Як Блінкі в "Сімпсонах", — заявив інший.

У відповідь на таємницю навколо передбачуваного справжнього розташування Спрінгфілда третій користувач Redditor вирішив пожартувати: "Так Спрінгфілд був у Гренландії!". Четвертий користувач додав: "Ще один приклад Сімпсонів, які зробили це раніше".

Інші тим часом посилалися на науку, яка повинна була пояснити істоту мутанта, а один користувач висловився наступним чином: "Захопливо. Так багато запитань. Чи це функціонально? Якщо так, то як це впливає на зір?". Інший запитав: "Але серйозно, якщо око працює, чи буде невеликий шанс на якийсь еволюційний розвиток із триокими рибами? Або око споживає забагато енергії?".

Зі свого боку експерт пояснив це явище наступним чином: "Найбільш ніж імовірно, що одне із трьох не працює належним чином. Ви бачите, що риба страждає від екзофтальмії на лівому оці, я припускаю, що воно, ймовірно, не працює. Це навіть може бути так що 2 з 3 не функціонують, я бачив багато деформацій у риб, і в більшості випадків "зайва частина" не працювала".

У 2023 році стало відомо, що у Басовій протоці, що розділяє узбережжя Австралії та Тасманії, дослідники, які вивчали кліматичні зміни, помітили невловимий різновид "ходячої" риби з руками. На камеру її востаннє фіксували понад 25 років тому.

Водночас ученим вдалося з'ясувати, що панцирні щуки є найкращими живими викопними істотами на Землі. Експерти стверджують, що вони змінювалися дуже повільними темпами відтоді, як їхні предки з'явилися в епоху динозаврів 150 млн років тому.