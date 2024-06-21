Еще одно "предсказание" Симпсонов сбылось: рыбак нашел трехглазую рыбу-треску (фото)

Известный ситком ранее предсказал рождение причудливой трехглазой рыбы, которая напоминает мутанта второго сезона Блинки. Это стало следствием загрязнения, вызванного атомной электростанцией мистера Бернса.

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Анимационный ситком "Симпсоны" стал хорошо известным благодаря предсказаниям будущего на протяжении своей 35-летней истории. Начиная с президентства Дональда Трампа и заканчивая скандалом с кониной и жутким сообщением о событиях 11 сентября — шоу Fox транслировало это за много лет до того, как события стали реальностью, пишет The Mirror.

Издание отмечает, что к этому перечню присоединились сюжетная линия из эпизода второго сезона, "Две машины в каждом гараже" и "По три глаза на каждую рыбу".

В части, впервые показанной в эфире в ноябре 1990 года, Мардж Симпсон готовит еду для начальника мужа Гомера, мистера Бернса, во время его предвыборной кампании на пост губернатора Спрингфилда. Однако миллиардер был шокирован, когда Мардж показала на его тарелке трехглазую рыбку Блинки — продукт загрязнения, вызванного его атомной электростанцией.

Триокая рыба Фото: Скриншот

Снимок, который на этой неделе опубликовал Reddit, показывает причудливую реальную рыбу с третьим глазом на верхней части головы, и, естественно, ее сравнили с Блинки. "Трехглазая треска, выловленная у побережья Гренландии", — подписали изображение европейские пользователи соцсети.

"Прошло несколько десятилетий, но "Симпсоны" сделали еще одну вещь", — рассуждал в ответ один пользователь Reddit. "Вау. Как Блинки в "Симпсонах", — заявил другой.

В ответ на тайну вокруг предполагаемого настоящего расположения Спрингфилда третий пользователь Redditor решил пошутить: "Да Спрингфилд был в Гренландии!". Четвертый пользователь добавил: "Еще один пример Симпсонов, которые сделали это раньше".

Другие тем временем ссылались на науку, которая должна была объяснить существо мутанта, а один пользователь высказался следующим образом: "Захватывающе. Так много вопросов. Функционально ли это функционально? Если да, то как это влияет на зрение?". Другой спросил: "Но серьезно, если глаз работает, будет ли небольшой шанс на какое-то эволюционное развитие с трехглазыми рыбами? Или глаз потребляет слишком много энергии?".

В свою очередь эксперт объяснил это явление следующим образом: "Наиболее чем вероятно, что одно из трех не работает должным образом. Вы видите, что рыба страдает от экзофтальмии на левом глазу, я предполагаю, что он, вероятно, не работает. Это даже может быть так что 2 из 3 не функционируют, я видел много деформаций у рыб, и в большинстве случаев "лишняя часть" не работала".

В 2023 году стало известно, что в Басовом проливе, разделяющем побережье Австралии и Тасмании, исследователи, изучавшие климатические изменения, заметили неуловимую разновидность "ходячей" рыбы с руками. На камеру ее последний раз фиксировали более 25 лет назад.

В то же время ученым удалось выяснить, что панцирные щуки являются лучшими живыми ископаемыми существами на Земле. Эксперты утверждают, что они менялись очень медленными темпами с тех пор, как их предки появились в эпоху динозавров 150 млн лет назад.