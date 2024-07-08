Підлеглі стали мільйонерами: бізнесмен продав свою компанію й роздав частину грошей

Марк О'Хара і його дружина Лінді, в розпорядженні яких було 80% акцій компанії, отримають від продажу понад 2,6 мільярда доларів.

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65-річний Марк О'Хара, мільярдер з Великої Британії, після продажу своєї компанії Preqin за колосальні 3,32 мільярда доларів поділиться частиною свого багатства з підлеглими. Про це пише видання Fortune.

Заснована у 2002 році Preqin — одна з небагатьох приватних інформаційних компаній, які демонструють сталий розвиток. Нещодавно нею зацікавилась й, зрештою, "поглинув" гігант BlackRock. О'Хара і його дружина Лінді, в розпорядженні яких було 80% акцій, отримають від продажу понад 2,6 мільярда доларів.

Таким чином подружжя увійшло в сотню найбагатших людей Великої Британії — вони обійшли навіть Алана Шугара та авторку "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, не кажучи вже про Ларрі Фінка — співзасновника компанії з управління активами.

Марк О'Хара роздав частину грошей своїм співробітникам Фото: скриншот / YouTube

Близько 650 мільйонів доларів, отриманих від продажу компанії, бізнесмен розділить між керівництвом Preqin й приблизно 1,5 тисячі співробітників. За даними видання, цей крок зробить із його підлеглих нових мільйонерів.

До речі, подружжю О'Хара буде чим зайнятися після завершення угоди. Марк працює приватним пілотом, а Лінді, колишня дизайнерка інтер'єрів, у 2019 році зайнялась реконструкцією театру Торінгтон — це відкритий майданчик на 350 місць у лісі поруч із їхнім будинком у Саффолку.

Журналісти видання Financial Times пишуть, що кілька років тому пара брала кредит у розмірі 2,3 мільйона фунтів стерлінгів, щоб відремонтувати свій будинок. Зараз ці кошти можуть здатися їм кишеньковими витратами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Деніел Реффітт зі штату Кентуккі (США), який виграв 500 000 доларів у лотерею, роздав по 100 доларів кільком працівникам магазину, в якому він купив щасливий білет.

А от блогер, який називає себе "Оракулом" та носить золоту маску, публічно оголосив, що роздасть гроші й за допомогою дрона скине майже 24 тисячі євро у 10-франкових купюрах у так званому "китайському кварталі" на березі Цюрихського озера.