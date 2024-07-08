Подчиненные стали миллионерами: бизнесмен продал свою компанию и раздал часть денег

Марк О'Хара и его жена Линди, в распоряжении которых было 80% акций компании, получат от продажи более 2,6 миллиарда долларов.

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65-летний Марк О'Хара, миллиардер из Великобритании, после продажи своей компании Preqin за колоссальные 3,32 миллиарда долларов поделится частью своего богатства с подчиненными. Об этом пишет издание Fortune.

Основанная в 2002 году Preqin — одна из немногих частных информационных компаний, которые демонстрируют устойчивое развитие. Недавно ею заинтересовался и, в конце концов, "поглотил" гигант BlackRock. О'Хара и его жена Линди, в распоряжении которых было 80% акций, получат от продажи более 2,6 миллиарда долларов.

Таким образом супруги вошли в сотню самых богатых людей Великобритании — они обошли даже Алана Шугара и автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, не говоря уже о Ларри Финке — соучредителе компании по управлению активами.

Марк О'Хара раздал часть денег своим сотрудникам Фото: скриншот / YouTube

Около 650 миллионов долларов, полученных от продажи компании, бизнесмен разделит между руководством Preqin и примерно 1,5 тысячи сотрудников. По данным издания, этот шаг сделает из его подчиненных новых миллионеров.

Кстати, супругам О'Хара будет чем заняться после завершения сделки. Марк работает частным пилотом, а Линди, бывшая дизайнерша интерьеров, в 2019 году занялась реконструкцией театра Торингтон — это открытая площадка на 350 мест в лесу рядом с их домом в Саффолке.

Журналисты издания Financial Times пишут, что несколько лет назад пара брала кредит в размере 2,3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать свой дом. Сейчас эти средства могут показаться им карманными расходами.

Напомним, ранее Фокус писал, что Дэниел Реффитт из штата Кентукки (США), который выиграл 500 000 долларов в лотерею, раздал по 100 долларов нескольким работникам магазина, где он купил счастливый билет.

А вот блогер, который называет себя "Оракулом" и носит золотую маску, публично объявил, что раздаст деньги, и с помощью дрона сбросит почти 24 тысячи евро в 10-франковых купюрах в так называемом "китайском квартале" на берегу Цюрихского озера.