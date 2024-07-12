Не працював багато років через хворобу: чоловік зірвав джекпот після того, як пережив рак

За словами Мелвіна Стаббса, він не міг заснути всю ніч через звістку про виграш, адже тепер він може допомогти своїй дружині після того, як багато років боровся з онкологією.

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Чоловік тривалий час боровся з важкою хворобою і дружина була змушена кілька років забезпечувати сім'ю. В один момент усе змінив виграшний лотерейний білет. Про це йдеться в матеріалі Fox8.

Мова про чоловіка із Західної Вірджинії у Сполучених Штатах Америки на ім'я Мелвін Стаббс. Він багато років хворів на рак і у зв'язку з цим не міг працювати і приносити додому гроші.

Усе змінилося в один момент, коли він перейшов міст в Огайо і придбав один із лотерейних квитків, який виявився для нього доленосним. Через кілька днів виявилося, що хтось зірвав джекпот у розмірі 140 тисяч доларів. Виявилося, що йдеться про Мелвіна Стаббса і той одразу пішов за виграшем.

"Я думаю, що це благословення — виграти. Я був дуже радий цьому. Я не міг заснути тієї ночі", — ділився емоціями чоловік.

Переможець не зможе забрати всі 140 тисяч доларів, адже з виграшу віднімуть обов'язкові податки, проте залишок суми також вельми значний — 108 800 доларів і чоловік цьому радий. Гроші він спробує зберегти, щоб допомогти своїй дружині, яка всі роки хвороби допомагала йому.

"Я постараюся зберегти його і допомогти своїй дружині, тому що я не міг працювати кілька років", — підсумував Мелвін Стаббс.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що пенсіонерка, яка пережила рак, зірвала джекпот у $5 млн. За словами Донни Осборн, вона мала летіти до родичів, але літак неодноразово затримували, і вона передумала. У підсумку дорогою додому жінка придбала доленосний квиток.